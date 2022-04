José Sobrevilla – En el limbo las Gasolineras del Bienestar

Por José Sobrevilla

Este martes 30 de marzo, Noreste.net preguntó al presidente acerca del controvertido proyecto de las Gasolineras del Bienestar de las que mucho se habló el año pasado; donde incluso −en una nota periodística− se había dicho que este 21 de marzo pasado, en Guelatao, Oaxaca, se iba a echar a andar la primera de ellas; y según la misma información, Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, haría público que después de esta se echarían a andar 11 más, pero lo más importante era que todas serían manejadas bajo el esquema de empresas o sociedades cooperativas.

¿Qué se puede conocer de este proyecto? preguntamos al presidente, conscientes de la veda electoral.

“No está generalizado”, nos respondió, “aún no se ha tomado esa decisión, lo cierto es que la mayoría de concesionarios de las gasolineras están actuando con responsabilidad. Ahora que aumentó el precio de los combustibles en el mundo −ayer creo que lo comentaba−, sólo algunas empresas, y la mayoría extranjeras, fueron las que quisieron, sin justificación, aumentar el precio de las gasolinas en el país, pero de alrededor de 12 mil 500 gasolinerías o gasolineras —de las dos formas se puede decir— se portaron muy bien, por eso ni siquiera hemos planteado lo de los precios máximos, como se tuvo que hacer en el caso del gas.

Aseguró que sí se podría impulsar el que, con cooperativas, se puedan atender estas gasolinerías y hay forma de que con Pemex se pueda llegar a acuerdos. Hay lugares muy distantes, donde si la gente se organiza pueden tener sus bombas y pueden tener ahí la distribución de combustible, si se ponen de acuerdo con Pemex.

En el caso de Guelatao, “ya está la gasolinería, ahora estuve por allá. Lo que pasa es que me estaban invitando a inaugurar y no se puede, pero ya está. Hay un video, a ver si lo encuentran, en donde me paré a la entrada de Guelatao y me estaban invitando a pasar a la nueva estación de distribución de combustible…” En este momento solicita a su Coordinador General de Comunicación que le localice uno de los videos que andan en la red para ponerlo en la pantalla.

Fue ahí que este reportero le sugirió que ello podría ser motivo de apercibimiento ante el Instituto Nacional Electoral, INE, y el mandatario dijo: “Ah, sí, también, es cierto. Mejor no lo pongas, no me vayan a cepillar. Pero, bueno, es esa la explicación, concluyó.

El 3 de agosto de 2021, El Financiero, en nota de Aldo Munguía (agosto 03, 2021) cabeceó “Van por ‘Gasolineras del Bienestar’ para ruta del Tren Maya. Esta es una de las estrategias del gobierno para impulsar el desarrollo de las comunidades que habitan en las inmediaciones de lo que será el proyecto ferroviario. Y en ella agregaba que Pemex y Fonatur habían reprogramado la presentación de su proyecto para la instalación de estaciones de suministro de gasolina, a lo largo de la ruta del Tren Maya, y que era una de las estrategias del gobierno para impulsar el desarrollo de las comunidades que habitan en las inmediaciones de lo que será el proyecto ferroviario[1].

En efecto, estas ‘Gasolineras del Bienestar’ habían sido un proyecto impulsado por Pemex y el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, junto con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que pretende llevar combustible a zonas del sureste del país en donde no existen centros de suministro de gasolinas. Ahí, Gabriel Guillermo Arellano Aguilar, subdirector de vinculación social del Tren Maya, explicaba en entrevista con Aldo Munguía, que las gasolineras serían a escala de las estaciones normales y pretendían ser una forma de crear cooperativas con los habitantes del sureste del país. Estarían financiadas por la Banca de Desarrollo mexicana y se buscaría que los dividendos obtenidos se inviertan en infraestructura de las mismas comunidades en donde estuvieran instalada la estación.

Esta es una posibilidad para obtener réditos, un nivel menor en el costo de la gasolina, pero los beneficios de la cooperativa se distribuirían en obra social en sus comunidades, “es un esquema interesante y es una de las posibilidades que estamos llevando a territorio para poder acompañar el desarrollo del Tren Maya”, habría indicado Arellano.

Prepara Pemex las primeras 18 Gasolineras del Bienestar

Onexpo Nacional, A. C., la plataforma de la unión de asociaciones de gasolineros más grande de México, con representación en cada Estado, (en su Consejo Directivo Nacional 2019 – 2020 dirigió Roberto Díaz de León Martínez) difundió el 30 de septiembre 2021, que el gobierno federal estaba preparando la instalación de las primeras 18 Gasolineras del Bienestar en distintos puntos del país, para lo cual Pemex podría estar trabajando en la creación de una empresa filial a cuyo cargo estaría la operación de la nueva marca.

A partir de la información obtenida por la Onexpo, el primer paquete de las nuevas estaciones de servicio respondería a solicitudes presentadas por gobiernos locales, instituciones públicas e, incluso, por la administración del proyecto aún en construcción del Tren Maya, así como por el Comité Intersecretarial del Estado de Oaxaca para el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, también en Oaxaca.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, que preside Ángel Carrizales López, habría solicitado la instalación de dos unidades: una en Puebla y otra en Baja California Sur, mientras que el Fonatur habría pedido una para Oaxaca y otra para el Estado de Guerrero.

También que SúperISSSTE, la rama de los supermercados pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, habría solicitado una gasolinera para la Ciudad de México, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, hizo también el pedido para dos también para el Estado de Oaxaca. La fuente consultada por Onexpo pidió el anonimato para evitar represalias, y confirmó la existencia de un Acta constitutiva de Gasolineras del Bienestar. “Es otra empresa porque sí me dijeron que vieron el Acta de creación de otra filial”, y refirió que en este proyecto además del INAES, organismo sectorizado de la Secretaría del Bienestar, participaría otras como Caminos y Puentes Federales, Capufe. “Al igual que la empresa Gas del Bienestar, que pretende competir en precio con las empresas privadas distribuidoras de gas licuado de petróleo (gas LP), la filial.

Gasolineras del Bienestar sería un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para ofertar combustibles con un ‘enfoque social’ de bajo costo”[1].

