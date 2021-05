José Sobrevilla-“EU endurecerá su política contra México”: Vidente

*Del gran Otto Von Bismarck: “Con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen”. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Como si fuera una pelota de béisbol cuando abandona el campo: “No, y no y no, díganle que no a esa pelota”, grita el cronista de ESPN, Ernesto Jerez, que no tiene la grandeza de narración de Buck Canel ni del Mago Septién, pero ese grito de guerra Sioux, que inventó, le ha dado presencia entre los cronistas de la pelota caliente, diría Kamalucas, un filósofo de mi pueblo. Voy al Google: “Ernesto Jerez, cronista de ESPN, es el autor de esa famosa frase, que se ha escuchado en las transmisiones de la televisora desde 1997, siendo actualmente un elemento reconocido en toda Latinoamérica, y cuya historia te contamos a continuación. Te recomendamos: ¡Dígale que no! Ernesto Jerez es candidato al Salón de la Fama de Cooperstown Jerez narraba un encuentro de Grandes Ligas que pasaría diferido, pero un problema técnico provocó que solo se grabara el audio sin la imagen, por lo que el cronista tuvo que narrarlo otra vez. El dominicano y Luis Alfredo Álvarez narraron ‘en vivo’ ese encuentro diferido, y Álvarez se adelantaba en las jugadas, eso llevó a Jerez a decirle que la gente se iba a dar cuenta de que no era en vivo. Para entonces, Jerez se había pasado toda la tarde diciendo «no, no, no», y en una jugada «vino un cuadrangular y empecé a decir `no, no, no’ y fue cuando salió el `díganle que no es pelota”, recordó Ernesto en una entrevista a la vapuleada Notimex, donde la periodista San Juana Martínez, que es una buena periodista, pero pésima dirigente, tiene a esa agencia en huelga hace más de un año y el presidente sigue protegiéndola. Pero esa es otra historia.

EL MALDITO VIRUS

Al final del túnel la luz comienza a verse, diría el clásico. Son los días que, después de año y medio de encerramiento, de sufrir y sufrir, de ver caídas en los empleos y ver a Hugo López Gatell contar muertos día tras día, la luz parece comienza a verse. Aún no salimos del atolladero, como Inglaterra, que reportó el domingo pasado Cero Muertes. Ninguna, lo que jamás les había ocurrido desde que comenzó el Coronavirus, que a muchos liquidó y enlutó hogares y hoy las madres embarazadas, en México, serán vacunadas porque se dieron cuenta que la mortalidad infantil en madres en gestación, fue alto y se le achaca al Coronavirus. Aún ayer sepultamos a 234 paisanos, que el virus los ha matado. Todos conocimos a alguien que murió, al principio ni nos acongojaba, ni nos preocupaba, moría la gente y uno no la conocía, pero comenzaron a aparecer o los parientes o los vecinos y algún conocido, esquelas que se llenaban en las páginas de Facebook y que eso hizo lamentar y sufrir a nuestro pueblo. Entre ese sufrir y llorar y ver cómo descienden los contagios, y los intubados y las hospitalizaciones, ahora el ring se volvió político El alvaradeño-cordobés, el único veracruzano que tiene un partido político, para él solito, ayer le envió otra carta al presidente AMLO, donde lo tacha de todo, hasta merolico le puso, pero la gente no es tonta, muchos aseguran en las redes sociales, que Dante y AMLO están de acuerdo, y que esa finta es para sacar de la contienda al candidato priísta, protegiendo al de MC, y una prueba de ello, dicen las redes y hasta el mismo candidato del PRI, es que en el Congreso, cuando la votación llega, el MC de Dante siempre vota al lado de Morena, o sea, a otra cosa con esa finta.

