José Sobrevilla – Habla AMLO de la sucesión

Por José Sobrevilla

La conferencia matutina de este martes realizada en el Antiguo Palacio Virreinal, CDMX, teniendo como anfitriona a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, desbordó en manifestaciones de afecto y reconocimiento a los integrantes de su gabinete… y posibles sucesores. “Vamos a evaluar −comenzó diciendo el presidente− la situación de seguridad y luego, como es martes, vamos a tratar también el tema de salud, pero comenzamos dándole la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum que, como es de dominio público, trabaja de manera coordinada con nosotros, ella asiste a las reuniones de seguridad de los lunes en Palacio Nacional”.

Todo empezó con la pregunta de mi compañero y amigo Felipe Fierro de “A Tiempotv” y “PuenteLibre.mx” cuando le dijo “usted afirmó que la jefa de Gobierno no era su consentida en la sucesión presidencial como precandidata de Morena, eso fue hace meses. Y luego hay un elemento novedoso en este punto, que es la incursión del nuevo secretario de Gobernación, Adán (López Hernández). Desde luego que en el primer punto de que, si es su consentida o no, la señora jefa de Gobierno, usted pierde las encuestas porque en el imaginario colectivo las opiniones de políticos dicen que sí, bueno, pero el punto está en que…”

– Interrumpe el presidente: “O sea, en la encuesta dicen que sí”.

– “La encuesta dice que…” intenta responder Felipe Fierro.

– “Ahí que yo pierdo, pues”, responde el mandatario:

– “Sí, usted pierde en este punto…”

– El interlocutor responde “El señor secretario ha tenido una posición más protagonista, política, pública, de escenario, y aunque está abajo en las encuestas lo señalan como el plan “B”, y esa es la pregunta: ¿es el secretario de Gobernación el “plan B” para que sea el candidato de Morena?”

– No, miren, es muy claro, dice López Obrador:

En primer lugar, ya no hay ‘tapados’, eso que duró más de 100 años. Ya lo hemos hablado, eso lo inventó Porfirio Díaz. El primer ‘tapado’ que hubo fue Manuel González. Ya no hay eso, ya no hay ‘tapados’, todos tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, a votar y a ser votado.

Y yo celebro de que haya relevo generacional, y cuando hablo de relevo generacional estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, antes se pensaba que el presidente de más edad fue don Adolfo Ruiz Cortines; pues no, él entró creo a los 60 años a la Presidencia, yo entré a los 65, yo soy el presidente constitucional de más edad en la historia de México, por eso dicen mis adversarios que ‘ya estoy chocheando’.

Bueno, pero hay jóvenes maduros muy buenos, mujeres, hombres.

– ¿Zoé, por ejemplo? Interpela el periodista.

– “Zoé, −responde el presidente− también el doctor (Gatell), desde luego Claudia. Yo no sé dónde dije que ella no era, dice el presidente.

– “Yo le pregunté en una conferencia de prensa, y dijo: ‘No, no es mi consentida, pero…’ le responde Felipe Fierro. “¿O sí es?”….

– “Yo la quiero mucho”, francamente. dijo AMLO, “la quiero mucho a Claudia (…) Y Adán, ¡imagínense!, es mi paisano; Marcelo está haciendo un trabajo de primera…”

– Le señala Felipe “Pero ya no lo trae a las mañaneras, señor presidente…”

“Estuvo con nosotros hoy, y me está esperando y va a desayunar con nosotros porque tenemos que ver precisamente este asunto de la Cumbre. Y otros. Aquí lo importante es quién va a decidir, va a decidir el pueblo, él es el soberano, porque eso es historia, el que sean los ciudadanos los que elijan al candidato o a la candidata; y luego los ciudadanos eligen a la presidenta o al presidente, no una persona, no hay ‘tapado’.

“Lo único que yo estoy planteando, y eso de manera respetuosa porque, aunque tengo licencia, pertenezco a un partido y en ese partido cuando se fundó, se estableció en el estatuto que se podía elegir a los candidatos mediante encuesta, o sea, está en el estatuto el que pueden elegirse por encuesta. Eso no sé si ahora lo tenga algún partido, pero por primera vez quedó escrito en el estatuto, en la norma de un partido.

Ya lo hicimos cuando en el 2012 Marcelo era jefe de gobierno, yo estaba de dirigente de ese partido, de Morena; y se hizo la encuesta, yo la gané, y no por mucho, pero gané. Los adversarios conservadores estuvieron queriendo buscar la ruptura, pero Marcelo se puso cera en los oídos y no escuchó ‘el canto de las sirenas’.

Bueno, eso mismo es lo que yo deseo y al que gane la encuesta, hombre o mujer. Yo voy en mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo, a decirlo; no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta, eso sí, va a quedar claro, voy a estar con el que gane la encuesta.

– ¿Los acompañaría en los eventos?, le cuestiona el periodista.

– No, nada, nada, nada. Nada más eso, porque no se debe usar el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para apoyar a ningún candidato y a ningún partido.

– “Pero su opinión pesa mucho, señor presidente, una decisión de usted… Sí, pero su opinión pesa en la gente”.

– “…Ah, pero pesa más, tiene más peso la opinión de la gente.

“Sí, ¿y a dónde va Vicente?, donde va la gente, o sea, ¿a dónde voy a ir?, donde va la gente. O sea, primero, que la gente diga: ‘queremos, esta compañera, este compañero’.

– ¿Usted por quién votaría presidente?, le pregunta Felipe Fierro

– “Si me encuestan, porque también no sabemos, en su momento. Pero no hay ‘tapado’, no existe eso, eso es totalmente antidemocrático, el famoso ‘dedazo’, y es lo mejor que puede haber, que sean los ciudadanos los que decidan. Y hay muy buenas encuestadoras, y están demostrado técnica, científicamente que funciona el método; o sea que, si se hace bien la muestra, resulta.

Y hay forma de que no sea una sola empresa o una sola encuestadora, sino que sean dos o tres. Y que haya supervisión de los que van a participar. Y que participen también los que tengan posibilidad porque, si no, pues es nada más para que aparezca en el currículum de que estuve participando para ser candidato a la Presidencia y solicite ser encuestado. Tiene que ser serio y eso los partidos lo tienen que resolver en su momento. Pero ese es el método.

Y me llevo muy bien con todos, no saben cuánto, así, así, así, los quiero. O sea, a Claudia, a Adán, a Marcelo, al doctor, a Hugo, a Zoé, a todos, al doctor Alcocer, que es un gran maestro. No saben cuánto estimo, respeto y agradezco el apoyo del almirante Ojeda; lo mismo, no saben lo que agradezco, respeto, el apoyo del general Sandoval, del general Bucio.

¿Qué sería el presidente sin un equipo, sin un respaldo de un grupo de mujeres, de hombres con convicciones, con principios, leales al pueblo, leales a la patria, honestos, en un proceso de transformación? Me ayudan mucho.

– ¿Jesús Ramírez? Le pregunta el periodista.

– “Jesús Ramírez, sí, que le toca… A ver, ven.

Es que ¿saben qué? que le echan la culpa a él: ‘Es que él es el que le dice al presidente de que los medios o alguien en los medios…’ No, no, no. Él es muy profesional y muy buena gente, de muy buen corazón, incapaz de una intriga, de veras. Yo me hago cargo de mis cosas.

– “¿Los fines de semana haría campaña?”

– “Ni los fines de semana.

– El reportero agrega… “Pero lo están haciendo, la doctora lo está haciendo, Marcelo lo está haciendo”.

“Pues es que ellos tienen tiempo, se están dando tiempo para eso, pero es distinto, es… Yo creo que, si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno, porque no se debe de utilizar dinero del presupuesto, pueden hacerlo, son ciudadanos. Yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer”.

Esta es opinión personal del columnista

