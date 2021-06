José Sobrevilla-Inegi, números que alegran, realidad que apabulla

Es el municipio más grande que ganó el PRI solo

Se habrá de construir un Instituto Tecnológico

El actual alcalde tendrá que rendir cuentas

Por Miguel Ángel Cristiani González

Ignacio Morales, más conocido como Nacho, alcalde electo del municipio de Altotonga se reunió con los periodistas del Grupo de los Diez, con quienes habló de diferentes temas relacionados con la política, la campaña electoral que lo llevó al triunfo, el hecho de ser parte de la corriente de Pepe Yunes, los problemas actuales y su solución, la creación del Instituto Tecnológico en ese lugar y que el actual alcalde tendrá que rendir cuentas por numerosas irregularidades, entre otros temas.

Esto fue lo que nos dijo al grupo de periodistas con quienes se reunió en la capital del estado: “Después de la derrota del 2017, No deje de recorrer mi municipio, por eso al día de hoy, soy la persona que más conoce al municipio porque fui el que más lo he caminado, yo sé lo que más le hace falta Altotonga en todos lados, identifico calle por calle, tuve una campaña que fue atípica, porque por el corto tiempo que duró, me dio la oportunidad de visitar desde antes las comunidades.

Ya los 30 días de campaña, los dediqué a poder nada más pasar a dar un último jalón, pero mi papá que fue el coordinador de campaña, que también es ex alcalde del municipio, me puso a caminar 12 a 13 kilómetros al día, visité más de 4,000 familias, casa por casa, en lo que los otros tenían reuniones, yo me fui a hablar con cada una de las personas, no fue fácil, porque ya después de 2 alcaldías en la familia – mi papá y mi hermano- no falta quién te diga, oiga pero aquí no me hizo esto, oiga pero quedó esto acá, como igual te reconocen lo otro que sí se hizo, estábamos mejor cuando estaban ustedes, miren lo que pasó ahorita, yo creo que por ahí viene el éxito de esta campaña.

Yo soy militante del PRI, siempre he sido priista, nunca he militado en otro partido que no sea el PRI, era mi bandera al llegar con la gente y decirles, yo nunca estado en otro partido yo siempre he sido priista, en esta ocasión me mandan al matadero, sin Alianza Partidista, voy por el PRI solo, Altotonga es el municipio más grande que ganó el PRI solo, de las 21 victorias del partido, el más grande es Altotonga por el PRI solo, después ya vienen alianzas en Orizaba se gana en Alianza, Cosoleacaque se gana en Alianza, Perote se gana en Alianza, pero yo gano solo.

Por eso fue una cuestión muy dividida en el tema del municipio, y hay un municipio que se llama Atzalan en donde el ex presidente municipal, un buen amigo mío que jugó la diputación local, no tuvo la suerte de ganar, que se llama Johnny Domínguez, bajo más de 100 millones de pesos para Atzalan, porque fue un presidente que ya había sido alcalde y tenía esa misión de tocar puertas, lo que más afectó ahora, es que hay un presidente que no tocó puertas.

Yo ya desde esta semana, me estoy reuniendo y sacando citas con algunos secretarios, algunos subsecretarios, a nivel estatal y se tocarán temas también de nivel Federal.

Pertenezco a la corriente de Pepe Yunes, del único diputado federal que ganó la elección por el PRI, Pepe es mi amigo de toda la vida, nosotros hemos participado en 6 selecciones en la familia, hemos ganado 4 hemos perdido 2 siempre, con el respaldo de Pepe Yunes y hoy con Pepe vamos a tocar las puertas en ese aspecto, creo que sí se puede tocar puertas ablandar un poco, muy aparte del tema partidismo, después de las elecciones, ya se terminó el PAN, PRI, PRD, MORENA, vamos al tema de gobernar, y cuantas veces sea necesario tocar las puertas del señor gobernador, lo vamos a hacer, no hay otra.

Lo que pasó estos cuatro años, es que fueron cuatro años de un gobierno perdido y cuando no avanzas en un gobierno, se te vuelven en contra, Altotonga lejos de crecer se vino para atrás, una cuestión muy complicada.

Lo que más me hace falta Altotonga son caminos rurales para que podamos tener conexiones entre municipios, inicialmente nuestro tema económico nos une con Atzalan, y Jalacingo, con Villa Aldama y con Perote, la parte alta cuenta con mejor infraestructura que la parte de sierra, donde están los municipios que ya entramos por Martínez de la Torre, para evitar dar toda esa vuelta, puede hacerse un circuito, donde pueda ya no ir hasta Martínez sino que pueda salir por una parte de la sierra eso se llama unir comunidades, vamos a tocar todas las puertas adecuadas.

Otra de las demandas de la población, pero especialmente una de las promesas de campaña que yo me la hice y que ilusionó mucho a la gente, es la construcción del próximo Tecnológico de Altotonga, el municipio ya tiene más de 60,000 habitantes, y cuenta con una matrícula de más de 850 alumnos, que salen cada año de la prepa, con eso me da para poderlo tener.

Cuando mi hermano fue alcalde compró un terreno de 5 hectáreas y ya teníamos la clave oficial de la SEV, llegó el actual alcalde, no hizo nada y perdió la clave, por eso es tan importante que al momento poder platicar con el señor gobernador, decirle yo sé que es una persona política pero también es catedrático y que sabe perfectamente lo que significa la educación, tocar esa puerta y que me pueda dar esa clave, ya se tiene el terreno cuánto le metes, tú cuánto le meto yo.

Los amigos de la maquila, que es lo que sostiene económicamente al municipio, hay más de diez mil trabajadores, existen más de 250 talleres y fábricas maquiladoras de eso se mantiene Altotonga, el único tema es que los salarios son muy bajos, lo cual en el nuevo desarrollo económico para Altotonga, se necesita poder promover otro tipo de cuestiones, que no sea la maquila, aunque sea esta la que nos ha sacado la papa.

Altotonga también es agricultor, empezamos sembrando papa y terminamos sembrando chile habanero, café, aguacate, papa, ajo, café de excelente calidad de altura.

En mi último discurso, que no fue cierre de campaña, el último lugar donde cierro, porque no quise hacer un cierre de campaña propiamente, ya lo hice hace 4 años con 7000 personas, fue un cierre impresionante y perdí, entonces en los cierres de campaña nada más se ponen a ver nuestros adversarios quienes nos apoyan para después quitártelos, entonces yo cerré mi último evento, fue en mi casa, en mi barrio, donde nací, donde crecí, donde jugué la pelota de fútbol, dónde estaban mis vecinos arriba en los balcones saludándome, yo lo quise hacer más emotivo, porque quién queda en segundo lugar, qué es del PAN no es de Altotonga nace en Perote, entonces yo quería tener esa cuestión de raíz, cómo decir a ver yo sí soy de aquí, yo nací aquí.

Entonces en mi último discurso yo fui muy claro no va haber perdón y no va haber olvido, el actual alcalde tendrá que rendir cuentas, yo no soy Ministerio Público, pero sí entiendo que hay muchas cuestiones que nos dejó, porque hay muchos desvíos, duplicidad de obras cuestiones muy complicadas

