José Sobrevilla – La Crónica de Hoy, en defensa de su trabajo periodístico

Usted Dirá…

Por: Roberto Valerde García

En la conferencia mañanera del pasado viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sugirió, ¿ordenó?, al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhúe Rodríguez, la remoción del actual fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, (con 12 años en el mismo encargo) debido a que dicho estado se mantiene en los primeros lugares de homicidios diarios en el país.De hecho, de acuerdo a los datos presentados con gráficas por López Obrador, Guanajuato fue la segunda entidad con mayor número de homicidios en un día y puntualizó que desde hace tiempo es una de las entidades más violentas.

Ya adentrado en esa materia, el jefe del Ejecutivo federal revivió ¿al muerto?, Jorge Winckler Ortiz, oficialmente, “prófugo de la justicia”; extraoficialmente, “DESAPARECIDO”.

Según el mandatario de la nación, desde que en Veracruz se removió a Winckler y llegó Verónica Hernández Giadáns, la incidencia delictiva en el estado disminuyó, sobre todo en delitos como homicidios y secuestro, pero de este tema les comento en otra entrega, porque “yo tengo otros datos”.

Desde el 3 de septiembre de 2019 cuando el Congreso local lo suspendió temporalmente del cargo de fiscal general del estado argumentando que incumplió con la renovación de sus certificados de Control y Confianza, no se supo más nada de Winckler Ortiz, lo cual despierta suspicacias y hasta historias temerarias y peligrosas, alguna que incluso van al extremo de especular que Winckler sabía demasiado del lado oscuro del poder, que alguien lo mandó desaparecer, que ya está muerto y que se llevó a la tumba muchas confidencias peligrosas.

Otros, por el contrario, sospechan que como parte de los pactos inconfesables que siempre existen por debajo de la mesa, el ex Fiscal de la entidad y ex abogado de los Yunes del Estero, aceptó ceder la Fiscalía General a cambio de protección y que por consiguiente está “bien escondido” con su familia, que inclusive cuenta con la protección del mismo sistema.

Después de su “separación temporal del cargo” y con fundamento en una denuncia por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, el 26 de semptiembre del mismo año, el caso del ahora ex Fiscal General dio un giro de 360 grados, pues con la querella en su contra y al evadirse a una orden de aprehensión girada por un juez, Winckler Ortiz pasó de ser el abogado del estado a un simple prófugo de la justicia. Esas son las volteretas de la vida, a veces está arriba y de repente ya estás abajo.

La FGE basó se basó en una acusación hecha en 2018 por el ex escolta de Luis Ángel Bravo Contreras, identificado como Francisco Zárate, incluida en el expediente FGE/FIM/203/2019.

Arturo Nicolás Baltazar, abogado de Zárate, denunció que a su cliente se le citó a declarar en 2018 ante la Fiscalía General encabezada en aquel entonces por Jorge Winckler, amigo personal del ex gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares. Se le comentó que lo trasladarían de Xalapa a Córdoba, pero ya no le permitieron comunicarse con sus familiares y presuntamente lo torturaron para que revelara el paradero del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, sobre quien se había girado una orden de aprehensión por diversos delitos, incluyendo también la desaparición forzada.

En junio del 2020 falleció en Salina Cruz, Oaxaca, el noptario público Jorge Winckler Yessin, padre del ex fiscal veracruzano y Winckler Ortiz no se apersonó.

Con todos los recursos económicos, los contactos y relaciones para esconderse, Javier Duarte de Ochoa estuvo escondido algunos meses. Antes de su captura en Guatemala, este columnista informó que estaba en Chiapas, mis fuentes eran confiables y me dieron pelos y señales. Pocos días después montaron todo el teatro para su captura en un hotel de Guatemala.

Karime Macías Tubilla, ex esposa de Duarte, se ocultó también, primero, en Tuxtla Guitérrez, Chiapas y luego viajó a Londres, pero tarde que temprano fue ubicada y a la postre detenida.

Es decir, con más recursos y posibilidades de esconderse, Javier Duarte y Karime Macías fueron localizados y detenidos, ¿cómo entonces un funcionario como Winckler ha podido estar oculto casi tres años?, ¿o a caso es cierto que lo desaparecieron y ya está muerto?

¿Cuál fue realmente la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador al revivir al muerto (políticamente hablando) Jorge Winckler Ortiz, porque honestamente yo no les compro la versión de que fue simplemente por poner de ejemplo las estadísticas de Veracruz en materia de incidencia delictiva y de que gracias al cambio de fiscal se redujeron los homicidios y secuestros.

A propósito ¿ya se dieron cuenta que el bravucón de Miguel Ángel Yunes Linares calladito se ve más bonito? ¿De dónde lo tienen agarrado y con qué pues de plano se bajó del ring? Hace ya unos meses que Miyuli se replegó de los reflectores, dejó de lado esos videos llenos de soberbia y mejor se retiró a cuidar a sus nietos. Cosas de viejitos.

Sólo son preguntas, pura curiosidad de este periodista, todo es un misterio por resolver, pero seguro estoy que pronto habrá novedades con respecto a Yunes, Winckler y otros temas archivados, pero no olvidados.

Esta es opinión personal del columnista