José Sobrevilla — La seguridad en la Ciudad de México, desde la mañanera

Andrés López Obrador, convocó a sus seguidores para reunirse y festejar en el Zócalo de la Ciudad de México, el inicio de su 4º año de desgobierno. Claro, “sin cubrebcas” para poder lanzar “loas” al tlatoani náhuatl.

¿En realidad hay algo que valga la pena para festejar?

¡Por supuesto que no hay nada digno que festejar!

Veamos, sin el mayor análisis, algunos hechos trascendentes acaecidos por voluntad del tlatoani López, durante sus tres años de gobierno.

Más de 100 mil asesinados. En los primeros 2 años habían asesinado al 60% de los causados durante la “guerra” de Felipe Calderón. Vaya, en tiempos de paz y abrazos, se incrementó la violencia y no tiene para cuando contenerla. La delincuencia organizada y desorganizada creció.

En el primer año el gobierno de la 4T, dejó caer el Producto Interno Bruto, a niveles nunca visto en tiempos del neoliberalismo; bajó del 0%. La economía decreció y se perdieron millones de empleos. Para el primer año de pandemia, la culpa fue del Covid-19; el PIB cayó a niveles escandalosos, bajó del 18%. Casi 300 mil fallecidos por la pésima atención a la pandemia del coronavirus. AMLO ha creado poco más de 4 millones más de pobres. La inflación arriba del 7%, supera a cualquier gobierno en los últimos 20 años.

AMLO ordenó destruir la construcción del aeropuerto de Texcoco, habiendo ocasionando una pérdida de más de 300 mil millones de pesos, según datos de la Entidad Superior de Fiscalización.

¡Consumió el Fondo de Estabilización Económica! El gobierno llamado neoliberal de Enrique Peña Nieto, dejó al gobierno de “izquierda”, comandado por López Obrador, la cantidad de 349 mil, 461 millones de pesos. Sin el menor esfuerzo la 4T dilapidó ese dinero, de acuerdo a lo afirmado por el entonces Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en agosto de 2020 ¿Habrá celebración por los derroches del presupuesto?

En menos de tres años el gobierno del tlatoani López, destruyó el sistema de salud. No hay suficientes medicinas, tampoco hay insumos hospitalarios suficientes, despidieron a médicos y enfermeras. Dejaron de adquirir medicamentos oncológicos para no gastar, lo que ha ocasionado cientos de muertes de menores con cáncer. México tenía uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo; hoy no existe, dejan de inmunizar a miles de niños por falta de vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, etcétera. Los neoliberales llevaban las vacunas de casa en casas, a las escuelas. Todo lo desapareció ¿Dónde quedó el sistema de salud?

Se incrementaron los feminicidios y los desaparecidos en los tres años de gobierno de López Obrador ¿Vale el festejo por ello? En marzo de este año el presidente López reconoció un incremento del 8% en los feminicidios ¿Y la impunidad? También aumentó. En septiembre pasado informaron que, se habían registrado 107 feminicidios solo en el mes de agosto; 101 en mayo pasado; y 100 en diciembre de 2018.

La organización civil Impunidad Cero, dio a conocer que en México, de 100 delitos que se cometen, no se denuncia el 94%; y, menos del 1% son resueltos; así que, de 100 denunciados, solo el 14% se resuelve. Cada vez peor, la ineficiencia e incapacidad del gobierno amloista es manifiesta, pero orgullosamente AMLO festejará este día la culminación de tres años de terrible ingobernabilidad.

AMLO ordenó a sus legisladores federales la disolución de 109 fideicomisos, para quedarse con más de 68 mil millones de pesos. Entre los “desaparecidos” estuvo el FONDEN, dinero que se fue a la partida secreta de López Obrador ¿El robo amerita celebración?

¿La desnaturalización de las funciones de las Fuerzas Armadas debe celebrarse? Personal del Ejercito y la Marina, desempeñan funciones que competen a las autoridades civiles y el Secretario de la Defensa Nacional, exhorta al pueblo de México para sumarse al proyecto de la 4T. AMLO les concede la gracia de administrar negocios y quedarse con las ganancias. De suyo indudablemente peligroso. En lo sucesivo podrían negarse a cumplir sus funciones de defensa de la Nación para dedicarse a los negocios. Excelente manera de corromper a las Fuerzas Armadas, No hay (nadie) general que aguante “un cañonazo de 50 mil pesos”; frase atribuida al General Álvaro Obregón. Hoy son miles de millones de pesos los que administran las Fuerzas Armadas, sin rendir cuentas.

AMLO ordenó la desaparición de todos los programas sociales de apoyo creados en los gobiernos pasados, para mutar a la entrega de dinero en efectivo, como fórmula de manipulación política. Hoy se le agradece al “presidente”; bueno, hasta las vacunas contra la pandemia las manipulan políticamente. Toda una perversa campaña.

Lo último que evidencia la política del autoritarismo, fue el Acuerdo administrativo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que ha sido impugnado por inconstitucional. AMLO pretende burlar todo el sistema jurídico mexicano, literalmente desaparecer el Estado de Derecho, transitar a un estado de excepción para la realización de sus obras ¿Será un experimento para ir por más? Sin supervisión ni cumplimiento de normatividad alguna ¿Debe festejarse el acto autoritario e inconstitucional?

En síntesis, nada que festejar para este día en el Zócalo de la Ciudad de México. AMLO está destruyendo las instituciones para gobernar sin cumplimiento a la Constitución ni a sus leyes secundarias. Así empezó Adolfo Hitler, a gobernar por medio de “Decretos ejecutivos” hasta convertirse en una bestia que afectó a todas las naciones. El presidente López va por el mismo camino, lo caracteriza el autoritarismo cual fascistoide gobernante ¡AMLO está reprobado!

Por Héctor Parra Rodríguez

