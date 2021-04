José Sobrevilla – Las contrastantes cifras de la violencia electoral

Las elecciones más grandes de la historia de México se aproximan y cada vez seremos más y más bombardeados con propaganda electoral, en radio, TV, redes sociales,

incluso en charlas de café entre amigos.

“Vota por”, “Deme su voto”, “Somos los buenos.»

Todos pelean por su voto, aún desde el estrado presidencial cada mañana, porque su voto es importante, y es común que algunos terminen saturados de información, que algunos otros se sientan indecisos, o incluso, que algunos terminen confundidos.

Pero votar inteligentemente es más sencillo de lo que usted cree, y le diré como con siete sencillas cosas usted debe saber para hacerlo.

Primera: Usted no debe abstenerse.

Las elecciones de este 6 de junio ocurrirán en medio de una pandemia que ha costado cientos de miles de fallecimientos en México, y algunos pudieran estar temeroso de salir a votar, otros quizás podrían estar desmotivados por los personajes de la política, y otros más, probablemente no querrán asumir la responsabilidad de tomar una decisión.

Como sea, usted no debe abstenerse, abstenerse también es una acción con consecuencias. Cuando usted escapa de esta situación, otro que sí voto, eligió por usted, y podría ser que lo que lo que eligió por usted, no resulte ser bueno para usted y los suyos, pero después será muy tarde para opinar sobre quien debe gobernar, ya no tendrá voto.

No lo piense, no escape de esta situación, votar es un privilegio, es un derecho y una responsabilidad. Simplemente vote.

Segunda: México necesita recuperar las cámaras para generar contrapesos.

En nuestro sistema de gobierno, el poder ejecutivo, representado por la figura del presidente, no puede tomar decisiones por sí mismo (a excepción de los decretos), las decisiones, se turnan a las cámaras, y estás deben ser votadas. Actualmente las cámaras cuentan con mayoría del mismo partido que el del ejecutivo.

¿Qué significa?

Significa que un mismo coto de poder está tomando todas las decisiones importantes del país, el coto del poder del presidente, y así se trate de algo descabellado, sin sentido o perjudicial para los mexicanos, sería siempre aprobada, porque no hay contrapesos.

Una vez que usted tiene la intención de votar, puede votar con inteligencia, y hacer de nuestro sistema de gobierno, un sistema más democrático, generando contrapesos al votar por diputados que no sean del partido en poder o sus satélites y aliados.

Estas elecciones se elegirán 500 cargos federales, 300 diputaciones por principio de mayoría relativa y 200 por representación proporciona, además de la elección extraordinaria de 1 senaduría de mayoría relativa, investigue que se vota en su estado aquí.

Tercera: Si usted no quiere que se sigan cometiendo los errores de hoy, debe quitar del poder a quienes gobiernan hoy.

Antes de eligir el voto por uno de los 15 gobernadores que se elegirán, o uno de los miles de cargos locales más, tiene que estar informado de lo que acontece en su comunidad, y en el país y debe preguntarse como le afecta:

¿Usted cree que se han logrado combatir la igualdad cuándo hay más pobres hoy que antes del 2018?

¿Su situación económica mejoró?

¿Hay más seguridad? ¿Se combate la corrupción cuándo hay más compras sin licitación que antes? ¿Cuándo hay más nepotismo? ¿Cuándo se protege a algunos sorprendidos en actos delictivos y son disculpados desde presidencia?

¿Mejoró el sistema de salud cuándo no hay ni vacunas de la Cartilla Nacional de Vacunación? ¿Cuándo escasean quimioterapias, insulinas, y otros medicamentos?

¿Se han cumplido al menos algunas promesas de campaña? ¿En qué situación se encuentran PEMEX y CFE? ¿Hay transparencia cuándo hasta los expedientes sobre vacunas COVID se restringen por años?

Investigue, cuestione, analice, razone y vote en base a un criterio inteligente.

Cuarta: Si usted no quiere votar por el partido en poder, tampoco vote por sus partidos satélites, ni por sus aliados.

Rumbo a las elecciones los partidos hacen alianzas y coaliciones, para capitalizar más votos, sin embargo, más allá de eso, los partidos pueden tener aliados no declarados abiertamente. Si usted votará para generar contrapesos y para retirar del poder a los que no han sabido gobernar, usted debe evitar votar por sus aliados.

Quinta: Anular su voto es igual que abstenerse de votar.

Algunos pueden estar inconformes de alguna manera con los candidatos elegidos, o con la clase política en general, o simplemente ve anular el voto como un acto de protesta contra el sistema, sin embargo, lo que hace cuando anula el voto, simplemente es ceder el poder de decidir a otros por usted, vuelva a la sección de la primera cosa que debe saber, y luego vote correctamente el 6 de junio.

Sexta: Las elecciones son de los ciudadanos, para los ciudadanos.

El proceso electoral es de los ciudadanos, para los ciudadanos, es la forma de seleccionar la voz que nos representará en decisiones tan importantes como el presupuesto para salud, educación y ciencia.

Las elecciones no son de los que gobiernan, no ceda el espacio que por derecho le corresponde, a los partidos políticos.

No olvide que contamos con un arbitro imparcial, para lograr este proceso. El INE no se ataca, el INE también es de loas ciudadanos, no se ataca, se defiende. Entonces, salga y vote, y recuerde, sus derechos y obligaciones no terminan el 6 de junio con su voto, la democracia es un proceso continuo, de observancia y exigencia.

Séptima: Pongámonos patriotas, porque es ahora o nunca.

Votar inteligente es entender el voto como una decisión que se toma desde el criterio individual pero que afecta a toda la comunidad, y a todo un país.

Cuando usted vota, vota por sus conveniencias y necesidades, claro, y por las de su familia, pero también vota por México, no solo por amor a la patria, sino en el entendido de que sí el país marcha bien, usted tendrá más oportunidades de vivir en bien y en paz.

¿Le gusta a dónde están llevando a México, los que gobiernan hoy con mayoría? ¿No?

Entonces vote en contra de ellos. En tiempos de adversidad, la empatía, patriotismo y civilidad.

Finalmente #VotoInteligente es voto por los suyos y es voto México.