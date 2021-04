José Sobrevilla – Limita TEPJF difusión de mañaneras

Por José Sobrevilla.

El último día de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, al resolver las quejas de concesionarios sancionados por transmitir las “mañaneras” de manera íntegra en estados en que hubo elecciones durante 2019 y 2020, los magistrados establecieron que la información de gobierno, especialmente la que se difunde durante las conferencias mañaneras deberátener carácter institucional y abstenerse de elementos que constituyan propaganda política personalizada o electoral, respecto a logros de gobierno o de información dirigida a incidir en las preferencias electorales.

El Tribunal advirtió a concesionarios (radio y televisión) que quieran transmitir completa o parcialmente las conferencias del presidente en entidades donde habrá elecciones, que podrían incurrir en la transgresión de las restriccionesconstitucionales de difundir propaganda gubernamental y ser sancionados por ello, porque al ser las transmisiones en vivo, es imposible separar los contenidos que posiblemente impliquen una infracción electoral de aquellos que sean de carácter informativo.

Sin embargo, el TEPJF deja claro que los concesionarios legalmente no están obligados a transmitir parcial o totalmente las conferencias mañaneras o cualquier otra comunicación de gobierno; y que la neutralidad que deben guardar en la difusión es de carácter electoral; esto es, que implique una actitud de imparcialidad respecto a los actores electorales. Las concesionarias estarán obligados a no transmitir propaganda gubernamental en entidades donde se desarrollen campañas electorales; y a transmitir y no modificar las pautas ordenadas por el Instituto Nacional Electoral.

“Cuando un funcionario público convoca, organiza o participa, en una conferencia para difundir logros gubernamentales, incurre en la difusión de propaganda en medios, prohibida durante la etapa de campañas y hasta la jornada electoral, (…) En caso de que no se pueda garantizar la no difusión de las conferencias, la información que se dé a conocer deberá tener carácter institucional y abstenerse de elementos que constituyan propaganda política, personalizada, o electoral, logros de gobierno, o emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales”, según lo señalado en el Asunto: SUP-REP-139/2019 y acumulados y SUP-REP-185/2020.

Respecto a los casos 2019 y 2020, el Tribunal destacó que “fue indebido sancionar a las concesionarias de radio y televisión (Canal Once y al Sistema Público de Radiodifusión) que íntegramente transmitieron las conferencias mañaneras en entidades donde hubo elecciones, porque únicamente se consideró reprochable la conducta a las concesionarias, sin que se explicara por qué no le resultaba imputable a los funcionarios denunciados”.

La editorial del diario La Crónica, “Pepe Grillo”, se ha preguntado si “¿Emprenderán López Obrador y Mario Delgado una ofensiva destinada a extinguir también al Tribunal Electoral? Porque con estas prohibiciones se ponen en el muro de las revanchas. Es un golpe en la línea de flotación de la comunicación política de la 4T que tiene a las conferencias mañaneras como la principal arma de propaganda política, donde todos los días hay linchamientos o encumbramientos, según el talente del líder”.

El problema es que Morena –continúa el editorial– siempre toma el camino del Tribunal para darle la vuelta a las decisiones del INE que le incomodan, pero ahora el incómodo es el TEPJF. El gobierno y su partido no terminan de entender que los organismos electorales se concretan a cumplir las leyes que se dieron a sí mismos los partidos, entre ellos Morena, representados en el Congreso.

Cuando en el boletín (No. 59/2021) de Comunicación Socialdel TEPJF no es mencionado explícitamente a las redes sociales, nos hace recordar el precepto “lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido”; no obstante persiste cierta ambigüedad al señalar que “la actividad periodística, con independencia del género y la forma en que se ejerza, goza de autonomía e independencia en la elaboración, producción y su difusión sin que su ejercicio pueda sujetarse a cualquier tipo de control o censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para asegurar, entre otros, el respeto a los derechos y el orden público constitucional”.

