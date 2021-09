José Sobrevilla – Llega tema de Ricardo Anaya a Quién es quién en las mentiras

POR SI ACASO…

EN UN País con tantas carencias y necesidades, sobre todo en materia hospitalaria, medicinas y retrovirales para niños con cáncer y personas con VIH/Sida, sin escuelas dotadas de servicios indispensables como agua potable o entubada, sanitarios en buen estado, techos y pareces dignos, o ausente de carreteras en buenas condiciones pese a las elevadas tarifas que cobra Caminos y Puentes Federales de Ingreso, con empresas quebradas y un desempleo que se agiganta, decir que “gracias a la austeridad republicana, el gobierno se ahorró 1 billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos”, es como darle una bofetada al pueblo bueno, al que Andrés Manuel López Obrador engaña con migajas, mientras culpa de todos los males habidos y por haber a los conservadores, incapaz de asumir su rol como Presidente de México, imponiendo el imperio de la ley a la delincuencia organizada y autorizada que tantísimas muertes han provocado por causa de los abrazos y no balazos. Porque resulta una verdadera ofensa a los que menos tienen y a la sociedad en general, asumir que “en dos años y nueve meses hemos ahorrado 1 billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible –el llamado huachicol– y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la Hacienda Pública en el antiguo régimen. La austeridad, la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también nos han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo”, aunque evitó decir que más bien de sus proyectos faraónicos, porque gran parte del pueblo perdió sus empleos durante la pandemia debido al cierre de comercios y empresas a las que AMLO les negó el apoyo egoístamente, porque le interesa tener un pueblo que coma de su mano para seguir manipulándolo se cara al 2024, cuando la caballada amenaza arrasar y hasta desertar en caso de no ser considerados, como el caso del Senador Ricardo Monreal Ávila que podría construir una alianza de partidos para enfrentar al abanderado de MoReNa, sea Claudia Sheinbaum Pardo o Marcelo Luis Ebrard Casaubón, porque no hay otros, por más que el mandatario nacional argumente una cartera abultada de aspirantes que más bien parecerían suspirantes,

PERO AMLO insistió en su tercer informe de Gobierno que “con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica, fincada en la moralidad, nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo (y de AMLO), en especial, para los más pobres y marginados”, pero a veces esa austeridad sale más cara, como la caída del Helicóptero de la Secretaría de Marina, MI-17 Matrícula ANX-2218 adquirido con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales en el año 2005, el cual se vino abajo en el Estado de Hidalgo, en los límites con Veracruz poniendo en grave riesgo la vida de al menos 20 personas, entre otras, la del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos. El Presidente sabe que a esas aeronaves no se les ha dado mantenimiento porque ya desapareció el Fonden por obra y gracias de su terquedad, y acaso por ello ese día no quiso sobrevolar las zonas afectadas por el reciente Huracán, quedándose en tierra con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez –quien, también, viajaría-.

Y TODO es producto del ahorro frenético y delirante para presumir su transformación, cuando los requerimientos de la Nación son altos, y acaso por ello la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y familiares de personas no localizadas se manifestaron afuera de Palacio Nacional, lo mismo que al menos 150 representantes de distintos sindicatos, entre otros el Frente Nacional de la Defensa de la Seguridad Social y Solidaria (FNDSSS) que ingresaron por la calle 5 de mayo con la intención de llegar al Zócalo capitalino, sin embargo, fueron atajados en la calle La Palma por el cerco policiaco que impedía el acceso a la explanada del Zócalo. Algunas organizaciones sindicales demandaban la cancelación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base del cálculo incremento de las pensiones; término del sistema privado de las Afores, sistema de pensiones de reparto solidario entre otras, mientras que trabajadores y jubilados pidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador atienda sus demandas, las cuales, dijeron, prometió cambiarlas desde el pasado 18 de marzo que fue cuando se llevó a cabo una movilización nacional de las personas jubiladas adscritas al ISSSTE, y que se entregó al presidente López Obrador un oficio para demandar la erradicación en el cálculo de las pensiones la Unidad de Medida de Actualización, y hasta el momento el acuerdo forma parte de las promesas que suele hacer al aire el mandatario sin aterrizarlas.

PERO, INCLUSO, en salud el Presidente dice que vamos bien, requetebién, ya que el Programa Nacional de Vacunación se ha convertido en un logro humano muy importante, y aunque continúan los contagios, se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos gracias a las vacunas que hasta hoy se han recibido 103 millones 296 mil 665 dosis de los diferentes laboratorios. Además señala que el que se haya reducido el índice de letalidad “resulta un logro humano muy importante”, gracias a la vacunación, lo que demuestra que López Obrador ni por enterado se da de lo que ocurre en su entorno montado en una falsa vanidad. Y es que hasta la noche del martes, la Secretaría de Salud Federal reportó 11 mil 146 nuevos contagios de Covid19 para un total de 3 millones 352 mil 410, mientras que los decesos se elevaron a 259 mil 326 al sumarse 835 en 24 horas. En suma, pese a la vacunación, los decesos y contagios siguen a la orden del día.

LO QUE no dejó pasar el presidente López Obrador, que no lo describe como un estadista, fueron sus frases domingueras como en “Tengan para que aprendan” dedicado a sus adversarios, un lenguaje de carretonero que demuestra porque hasta después de 14 años logró titularse como licenciado en ciencias políticas, y lo peor de la patética vanidad que lo tiene mareado, fue el hecho de señalar que “podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia”, ya que “es mucho lo realizado por lo que sería difícil dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación”, y terminó su mensaje diciendo: “Si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente, cuando esté entregando la banda presidencial sólo diré: misión cumplida, me voy a palenque les dejo mi corazón”. Vaya presunción. OPINA carjesus30@hotmail.com

