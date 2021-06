José Sobrevilla – Lord Molécula, la pregunta que rompió el protocolo

Por José Sobrevilla

Desde un inició, el periodista Carlos Pozos Soto, Lord Molécula, comprendió la trascendencia de intervenir preguntando al presidente. Modificó su forma de vestir y su persona la adecuó para crear una imagen y un personaje que lo distinguiera de todos los demás: ese fue su pecado, además de manifestar su convicción a favor de las políticas presidenciales y los cambios de la llamada Cuarta Transformación para acaparar el odio y rechazo de mucha gente. En este espacio publicamos el 3 de noviembre de 2019, una entrevista donde revela su historia periodística y cómo construyó su personaje[1].

Desde la forma de dirigirse al Ejecutivo de la Unión, Lord Molécula ha marcado la diferencia; el día de ayer, 14 de junio 2021, cuando el presidente le otorgó la palabra le dijo, “Jefe del Estado mexicano” e inició, paradójicamente, con un comentario sobre la picadura de alacrán y mordedura de serpiente en temporada de calor, sobre todo en estados del norte, donde sugirió dotar de antiveneno a los centros de salud y que la Cofepris resuelva la aprobación de sus registros. “Lo vamos a ver, nos entregas la petición y le pedimos al doctor Alejandro Svarch que nos diga si hay los medicamentos autorizados para esto”, respondió el presidente.

En su primera pregunta, Pozos recordó al Ejecutivo sobre la consulta prometida en 2019 sobre el juicio a expresidentes refiriendo la plataforma https://www.juicioexpresidentes.mx/ que requiere la participación de 37 millones de personas votando hasta el 1º de agosto y, sólo se tienen 47 días y pregunta: ¿puede convocar y recordar –desde este espacio– e invitar a youtubers y a medios convencionales a sumarse, a darle difusión a esta información? Sí, respondió el presidente, para agregar…

“Nosotros presentamos la solicitud para que se llevara a cabo esta consulta y vamos a informar, como tú lo estás solicitando, y voy a fijar también la postura del gobierno y la mía. Sólo tener como antecedente de que se solicitó a la Cámara de Diputados que se llevara a cabo esta consulta y que la Suprema Corte de Justicia aprobó su realización. Ya el INE está preparando la celebración de esta consulta para el mes de agosto, esto lo informo así, de manera general”.

Lo anterior tiene que ver con la decisión de investigar o no a los expresidentes por supuestos actos indebidos cometidos cuando ellos gobernaron; y agregó que la participación de los mexicanos es poner en práctica la democracia participativa; pero ésta no se agota en eso, tampoco se limita a las elecciones; sino que constantemente hay que estar preguntándole al pueblo. “Es mandar obedeciendo, no que ya me eligieron por tres, por seis años y haga lo que haga me tienen que aguantar. No. En la democracia el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo decide, por eso esta consulta. Nosotros en esta semana vamos a fijar nuestra postura”.

Aunque recordó que él, de manera pública, ya había fijado su posición: que no iba a participar y que consideraba, además, que “teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final, sólo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo” como ha venido sucediendo, no se permita, no se tolere ni la impunidad ni la corrupción; “pero de todas maneras, van a ser los ciudadanos, el pueblo, el que decida, no el presidente” en ese sentido dijo que sería su postura. “Lo que dije cuando tomé posesión del cargo del presidente de la República”.

Rompiendo el protocolo

“Presidente de México –dijo Carlos Pozos–, mi segunda pregunta es un ejercicio periodístico, ya lo hicimos alguna vez, es una pregunta con varios incisos, sólo requiero un sí o un no. Inicio:

– ¿Puede felicitar al INE por la organización (de las pasadas elecciones)? Sí. Respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

– ¿Puede felicitar al INE por la imparcialidad? No.

– ¿Tiene la fórmula para romper la alianza legislativa? No

Además, no lo quiero, agregó, porque es fuera máscaras. “Durante mucho tiempo se simuló. ¿Se acuerdan cómo se peleaba el PRI y el PAN?, y yo decía: son lo mismo, es el Prian, y me tiraban a loco”.

– ¿El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone? Sí.

– ¿Ya las encuestas no participan en las elecciones y se acabó el gran negocio? Ni sí, ni no.

– ¿Hasta el momento logró todas las reformas fundamentales que necesita la Cuarta Transformación? Casi todas.

– ¿Es sospechoso que The New York Times tome el tema de la Línea 12 cuando guardó silencio durante mucho tiempo cuando Enrique Horcasitas dio a conocer su libro?

Aquí, el presidente dijo que ya había hablado de la prensa extranjera y que ésta no se caracterizaba –en los tiempos actuales– por la objetividad y que a veces se alejaban mucho de la ética, “pero eso no sólo para el caso de México, sino mundial”.

“El New York Times, por ejemplo, tomó partido en las elecciones pasadas en Estados Unidos, no cuestionaba parejo, sino sólo a uno. Y se puede decir que ese periodismo lo han hecho siempre. Yo digo No. La prensa tiene que ser profesional, objetiva, tiene que poner por delante la verdad, ser equilibrada, no facciosa”.

Puso como ejemplo que, cuando hay una revolución, hay periódicos que defienden el movimiento y se sabe que es un periódico de la revolución. “El Regeneración –por ejemplo–, agregó, era un periódico para combatir a la dictadura abiertamente; pero no presumía de que era independiente, plural. ¿Se acuerdan cuánto manipularon con eso en México, de que los periódicos eran ‘independientes’, ‘plurales’, que no tomaban partido? Hasta había candidatos independientes y yo decía: Independientes del pueblo, (pero) no de la mafia del poder. Pero siempre han simulado y han buscado engañar, y yo estoy muy contento ahora porque se acabó esa simulación. Es un momento de definiciones, fuera máscaras”.

A continuación, aficionado como es a las anécdotas, el presidente recordó que la “polarización” viene desde hace siglos, y que siempre una minoría ha dominado y han excluido al pueblo; y con el ‘fuera máscaras’ pidió no tener miedo a saber quién está de un lado, quién del otro. “Los intelectuales, actores, escritores, que han mostrado simpatía por la transformación y ayudan en la transformación son muy poquitos, es parte de la decadencia. Imagínense, miles de escritores, de intelectuales, de investigadores con un pensamiento conservador”, recalcó.

Después de recordar qué intelectuales han estado a favor de su proyecto, y hasta los enumeró (Enrique Semo, Lorenzo Meyer, Fabricio Mejía, los actores Damián Alcázar y Bruno y Demian Bichir, Epigmenio Ibarra, Rafael Barajas ‘el Fisgón’, José Hernández, Antonio Helguera, Pedro Miguel) y mencionó a algunos muertos como Carlos Monsiváis; Hugo Gutiérrez Vega, Luis Javier Garrido; José María Pérez Gay, ‘Chema’; Jaime Avilés; Fernando del Paso; Sergio Pitol; Arnaldo Córdova.

Aquí, Carlos Pozos retoma el hilo de su pregunta…

– ¿Se mantiene la promesa de darme la entrevista la siguiente semana para que me titule? Después de dudarlo un momento, tal vez pensando en su agenda, el presidente respondió, Sí.

– Han pasado 911 días de gobierno. ¿Ha sentido en algunos de ellos mareo de poder? ¿Cómo? No te escuché, dijo. Después de repetirle la pregunta responde, NO. Y agrega, tengo los pies en la tierra, no levito.

– ¿Tiene el pegamento para unir a la sociedad de México? Sí. Y agrega, “Lo estamos logrando, siempre y cuando se entienda como sociedad a todo el pueblo, porque antes, ¿se acuerdan que hasta se decía ‘es de la sociedad’? y la sociedad eran los de arriba, había secciones y todavía hay en los periódicos de sociedad. ¿Y qué?, ¿no es sociedad el indígena, el campesino, el obrero, el maestro, el comerciante, el tianguista?, ¿no es sociedad?”

Y cuando nadie lo esperaba, el reportero concluye sus cuestionamientos con algo contundente, o de color:

– Presidente, en estos días proliferan los payasos, con pelucas y sin ellas, los cuentachistes, ahora autollamados standuperos, así como cómicos y sus patiños en los medios de comunicación convencionales. Para encontrarlos, sólo basta decir ‘De tin marín, de do pingüé’… (refiriéndose al programa “Joaquín, Marín de do pingüé” de Joaquín López-Dóriga y Carlos Marín).

“Ahora que son oposición, todos ellos se autodenominan “periodistas legítimos”, critican a usted hasta porque se le cae un lápiz. En las elecciones intermedias generaron una campaña sucia en su contra y en torno a los logros de su administración, sobre todo en la Ciudad de México”.

Presidente, usted gobierna con la comunicación, con el ejercicio de rendición de cuentas de estas mañaneras, pero ahí están a su alcance los medios públicos del Estado. Los neoliberales también minimizaron su participación para que no le hicieran sombra a la televisión y a la radio comercial.

“La pregunta: ¿en algún momento será posible darle oportunidad en los medios públicos a verdaderos periodistas independientes, sin antecedentes de corrupción, así como a voceros, políticos y técnicos de gobierno, para que brinden información con objetividad, sin sesgos, sin amarillismos o sin sensacionalismos e informen verazmente a la ciudadanía que aún no tiene acceso a internet?”

Propuso además al Ejecutivo que continuaran las conferencias vespertinas para tratar temas como obesidad y adicciones, entre otros problemas de salud que se tienen en México, a lo que López Obrador respondió…

– Sí, sí, vamos a seguir con esos temas que son importantísimos, el que se oriente sobre la nutrición, el alimentarnos bien, el hacer ejercicio, todo lo que es medicina preventiva. Necesitamos dedicar mucho tiempo a eso, a hacer conciencia de que es muy importante que nos cuidemos, que así es como se resisten o se enfrentan las enfermedades, con la medicina preventiva. Depende mucho de lo que nosotros hacemos y también el tema de las drogas. Vamos a seguir aquí hablando de este asunto y de otros.

Como puede ver, respetable lector, la trascendencia de la participación del reportero Pozos Soto (odiado por muchos y querido por otros), llevó al Ejecutivo a dar respuestas de políticas públicas importantes e interés general; pero si quiere conocer más del tema, lo invitamos a continuación a ver el video completo de esta intervención.

[1] https://pepesobrevilla.com/2020/05/23/carlos-pozos-soto-lord-molecula/

