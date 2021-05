José Sobrevilla – Los últimos números de la inseguridad

Por José Sobrevilla

Como cada mes, los días 20, el gobierno informa del estado que guarda el país en materia de seguridad y, como es de esperarse, los números son disímbolos porque en temporada electoral la armonía social se desquebraja, lo que ha obligado a las autoridades a dar seguimientos y atención a 398 candidatos, 226 hombres y 172 mujeres, de la que se han desprendidos 148 carpetas de investigación. Muchas veces los números oficiales chocan con la realidad, pero esta vez son también cifras para considerar ya que, hasta el 21 de mayo actual, 187 contendientes a las elecciones del 6 de junio han recibido amenazas, 101 fueron agredidos de los cuales 13 han sido asesinados.

De estas carpetas de investigación se ha dado protección a 148 candidatos, 80 atendidos por la policía estatal, 48 por la Guardia Nacional, 4 por ambos, y 16 por otras autoridades (Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República). De ellos, 53.76 de los aspirantes se concentran, 47 en Oaxaca, 37 en San Luis Potosí, 28 en Jalisco, 27 en Estado de México igual cantidad que en Veracruz; 25 en Tamaulipas, 23 en Guerrero, y 20 en Guanajuato; sin embargo, la atención más alta la han recibido en San Luis Potosí, 20, Estado de México 11 y Tamaulipas con 9. Veracruz únicamente 2 candidatos han recibido alta atención.

83% han sido de atención local y 17 federal; por tanto 232 corresponden a candidatos a presidencias municipales, 59 diputados locales, 46 candidatos a una diputación federal y 21 a gubernaturas. Así, la estrategia de protección en contexto electoral de la presidencia del país ha atendido a 500 diputados federales, 15 gubernaturas, más de 1900 ayuntamientos, mil 63 curules de congresos locales y 17 mil cargos locales.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Atención y Protección Ciudadana y quien encabeza el gabinete de seguridad, aseguró que en los primeros cuatro meses de 2021 los delitos del fuero federal disminuyeron 2.6% respecto al mismo periodo del año pasado; así, de enero a marzo de este año las reducciones de incidencia de delitos federales incluyeron 31.9 menos delitos fiscales, la disminución de 29% en financieros y 24 en relacionados con delincuencia organizada, así como 10% menos delitos patrimoniales y seis por ciento menos de los relacionados con armas de fuego y explosivos.

En los números de la Cuarta Transformación en el primer cuatrimestre de 2021 en delitos del fuero común, hubo cuatro por ciento menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior; 50.6% de ellos se concentraron en entidades como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Chihuahua, y por instrucciones presidenciales se han reforzado capacidades operativas de las fuerzas de seguridad en Guanajuato y Baja California.

Los municipios prioritarios donde se concentra 26.4% de los homicidios dolosos del país han sido 15; de ellos, las Fuerzas Armadas y de seguridad ha disminuido el homicidio 18.9% en promedio de los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Culiacán, Morelia, Benito Juárez en Quintana Roo, San Pedro Tlaquepaque, Iztapalapa, Irapuato y Salamanca; “mientras que las autoridades municipales, estatales y federales tenemos el reto aún de detener el alza de los homicidios en León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua, donde se incrementaron 17.3% en promedio” dijo la responsable de la seguridad del país.

Dijo que el número de víctimas de feminicidio bajó de 98 delitos el mes pasado a 77 en el mes de abril, lo que significa una reducción de 21.4%, además hubo una reducción de 0.3 en el último cuatrimestre respecto al mismo periodo del año pasado. Al corte de abril el número total de robos disminuyó más de 10% respecto al primer cuatrimestre de 2020 y 26% menos respecto al de 2019. Se ha mantenido una tendencia a la baja desde antes del inicio de la pandemia.

El robo de vehículo también bajó 18% respecto a 2020 y 34.3% respecto a 2019, con lo que también se ha logrado mantener una tendencia a la baja desde el inicio de la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo Rosa Icela Rodríguez. Por su parte, el robo de ganado se redujo 14.9%, a negocio 13.4%, a transportista 12.3% y a casa habitación 11.6%; asimismo, el robo en transporte público colectivo disminuyó 8.5% y a transeúnte 2.6% por ciento.

No obstante, las alegres cifras del gobierno contrastan con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI de marzo 2021, que registró que 66.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro; y las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Cuernavaca, Gustavo A. Madero, Uruapan y Guadalajara, con 94.2, 89.9, 87.8, 86.4, 86.3 y 86.1%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Tampico, San Nicolás de los Garza, Los Cabos, Piedras Negras y Mérida, con 8.2, 25.2, 26.2, 26.2, 29.4 y 30.3%, respectivamente.

No podemos dejar de mencionar que la violencia electoral a pasado de las amenazas para suspender actos públicos o renuncia a candidaturas, a los ataques a vehículos o casas de campaña, asesinatos, agresiones físicas, balaceras cerca de mítines, prohibición de entregar propaganda en las calles o destrucción de ésta en al menos 200 municipios del país, asegura el periódico Reforma en su edición del viernes pasado.

“De acuerdo con representantes del PRI, PAN, PRD, Morena y RSP ante organismos electorales, estos puntos conflictivos se ubican principalmente en Veracruz, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca, Sinaloa, Guanajuato, Puebla y Sonora. Los partidos de Oposición coinciden en que la entidad más preocupante es Veracruz, pues existen al menos 30 municipios considerados críticos, como Tantoyuca, Playa Vicente, Jamapa, Cuitláhuac, La Perla, Cosoleacaque y Tezonapa.

Señala que en decenas de municipios los partidos no designaron a candidatos porque no había condiciones para hacer campaña, mientras que en otros los abanderados han retirado su candidatura. Ante el control del narco, en Morelos y Chihuahua sólo se postuló a la Alcaldía el morenista José de Loreto, ahora en manos del PRI. En el Edomex, los partidos denunciaron que, en 19 municipios de la zona sur, desde San Felipe del Progreso, pegado a Michoacán, hasta Tlatlaya, en los límites con Guerrero, no se hizo campaña de manera normal, y algunos candidatos renunciaron.

En Michoacán, unos 30 municipios están considerados como problemáticos. En algunos, como Ecuandureo y Huacana, únicamente hay dos candidatos; en otros, ha sido difícil la campaña, como Aguililla, Briseñas, Cotija, Tumbiscatío, Nuevo Urecho, José Sixto Verduzco y Tangamandapio”[1].

El 21 de mayo, en el mismo periódico, se registraba que Rafael Ojeda, Secretario de Marina, había reprochado que en el Poder Judicial existan más enemigos que respaldo a su trabajo contra el narcotráfico, cuando se refirió en la mañanera a los casi 700 kilos de fentanilo asegurados en Guaymas, Sonora. “No es posible dar información del operativo debido a que se deben cuidar los procesos de judicialización para evitar que los delincuentes eviten la justicia”.

Tras esta declaración, Arturo Zaldívar –ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– ha afirmado que la única función de los jueces es defender los derechos humanos y la Constitución; mientras que la internacional Human Rights Watch calificó de «indignantes» las declaraciones del almirante Ojeda.

Esta es opinión personal del columnista

[1] https://www.reforma.com/exhiben-campanas-dominio-del-crimen/gr/ar2188677?md5=f2d5716eab0ad7abc68b9e396d1675ac&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor Consultado el 24.05.2021