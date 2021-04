José Sobrevilla-México, líder en ciudades violentas del mundo

Decía el maestro Jesús Reyes Heroles que, en política lo que parece es. Una frase aristotélica. Estos días han aparecido en el escenario político de Veracruz y de buena parte del país, persecuciones contra personajes de la política. Uno de ellos fue en Veracruz, Rogelio Franco Castán, al que le aplicaron la llamada Ley Franco, o Ley de Herodes. Una cosa llamada ‘ultraje a la autoridad’. Hay una consigna -me dice un experto en señales de guerra-, desde Palacio Nacional para que algunos gobernadores aprieten en elecciones a personajes rivales. No quieren perder el congreso federal por ninguna causa, en ello se le va la vida al presidente y su no reelección, pero si postergación del mandato dos años más, vía el silencioso y cómplice alcahuete, presidente Magistrado, Arturo Zaldívar Lelo, que no es tan lelo, es más bien un habilón. Se ha visto una persecución contra el candidato a diputado federal por el Distrito de Orizaba, Igor Roji López, a quien una mañana los vientos de la maldad llegaron hasta su gasolinera en el centro de Orizaba y, vía la Profeco nacional, se la clausuraron y eso hizo que los memes y redes sociales se sublimen. Porque atrás de esa acción hay que poner a operar a los boots y sus secuaces. Otra fue la de Rogelio, que lo tienen en la cárcel y a algunos políticos, y al más encumbrado de todos fue a Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador por dos años, a quien primero le mandaron un calambre y ahora una nota de la Fiscalía le somete a fuego enemigo, por su chamba en el ISSSTE nacional, que eso fue hace muchos años. ¿Qué pretenden revivir? Yunes no es gente dejada. Como su antiguo jefe, Patricio Chirinos Calero, cuando dejó la gubernatura guardó silencio. Pero como hay vientos que no lo despeinan, no fueron lejos por su respuesta y acusó al gobierno federal de tener una persecución porque, dos de sus hijos viven en la política, uno de alcalde de Veracruz y otro que lo pretende relevar. Hay que esperar que llegue el 6 de junio, y a esperar los maremágnum reeleccionistas.

ESE FLORENTINO PEREZ Y SU SUPER LIGA

La Súper Liga demoró un par de días en vivir y morir. El intento de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de iniciar una Súper Liga con 20 equipos de élite, se fue al basurero de la historia, desafiaba a la FIFA, a la UEFA, al Papa Francisco, que le va al San Lorenzo de Almagro, y al fútbol mundial. Era una idea descabellada por agenciarse más dinero. Es cierto que este año de la pandemia les fue como en feria, pero todo el mundo se empobreció algo. Ante la inminente rebelión y escisión del futbol mundial, le metieron la mano los presidentes y primeros ministros, entre ellos el inglés Boris Johnson, y el francés Macrón, anunciando que no lo permitirían y no darían visas de entrada a su país a esos equipos. Y dijeron, como la canción: “Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde”. Bye, bye Súper Liga.

