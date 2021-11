José Sobrevilla- Modo Dios de Windows

Por José Sobrevilla

¿Ha oído hablar del “Modo Dios de Windows? La primera vez pareció curioso, pero ahora que llegó otro mensaje de cómo configurarlo llamó la atención de este reportero en saber en qué consiste. La famosa carpeta “GodMode”, no es otra cosa que un truco de Windows con el cual los usuarios pueden crear una carpeta especial que estaría llena de accesos directos a herramientas y funciones avanzadas. Pero el “Modo Dios de Windows” no es nueva, ha estado presente desde que se lanzó el 22 de octubre de 2009 Windows 7, pero sigue estando disponible ahora con Windows 10. “Si eres un usuario avanzado o quieres tener en un único lugar varias herramientas de administración de Windows, no te pierdas cómo crear tu propia carpeta GodMode” publicó el 21 de marzo de 2018 Iván Ramírez del portal especializado Xataka.

Se preguntará ¿qué es Xataka? Y ellos mismos lo dicen; “una publicación de Webedia para todos los apasionados de la tecnología, que se ocupa tanto de contar de manera rigurosa y con pasión la actualidad tecnológica, como de analizar en profundidad los principales lanzamientos y compararlos con otros modelos similares. Fue lanzada en 2004, y ha creado una comunidad de usuarios muy informados, influyentes y altamente participativos”[1].

El nombre de la carpeta viene de un clásico truco para juegos (DOOM) donde puedes activar el “Modo Dios” para tener vida infinita. Todas las armas y municiones. En Windows, estos superpoderes se ven traducidos en una caja de herramientas con accesos directos a distintas opciones de configuración de Windows. Es realmente una carpeta normal, pero cuando se le incluye cierto «código» en su nombre Windows la reconoce y convierte en una “carpeta especial”. En trarán interior se encontrarán más de 200 accesos directos a distintas opciones de Windows, divididas en 36 categorías, aunque el número de opciones puede variar de una instalación de Windows a otra.

La pregunta obligada es ¿Qué puedes hacer con la carpeta en Modo Dios?

El número de elementos disponibles para el Modo Dios de Windows dependerá de la versión de Windows y del hardware del dispositivo que tenga nuestro equipo, y algunas de estas opciones han quedado algo desfasadas en Windows 10. Sin embargo, sigue siendo una buena recopilación de herramientas y accesos que, de no estar aquí, tendrías que rebuscar en el Panel de Control o en las opciones de Windows para encontrarlas, explica Iván Ramírez.

«Las opciones se encuentran clasificadas por grupos, de modo que nos sea más fácil encontrar lo que buscamos. Para abrir cualquiera de los accesos directos, hay que hacer doble clic en él. Estas son alguna de las categorías disponibles: Administración de color: te permite calibrar el color de la pantalla. Administrador de credenciales: incluye dos herramientas para administrar las credenciales de Windows y en la web.

Barras de tareas y navegación: incluye varias opciones para personalizar la Barra de tareas de Windows y su funcionamiento. Carpetas de trabajo: te permite administrar las carpetas de trabajo.

Centro de accesibilidad: incluye varios accesos directos a distintas opciones de accesibilidad. Centro de movilidad de Windows: incluye dos accesos directos a opciones relacionadas con movilidad (ordenadores portátiles). Centro de redes y recursos compartidos: incluye varios accesos directos para gestionar tus conexiones de red y similares. Centro de sincronización: te permite administrar los archivos sin conexión (no disponible en Windows 10).

Conexión RemoteApp y Escritorio: te permite acceder a escritorios remotos. Configuración de Tablet PC: incluye varios accesos directos para PC con pantalla táctil. Copias de seguridad y restauración (Windows 7): te permite gestionar las copias de seguridad con la herramienta de Windows 7. Cuentas de usuario: incluye varias herramientas para gestionar y crear cuentas de usuario de Windows. Dispositivos e impresoras: incluye opciones relacionadas con dispositivos, Bluetooth, impresoras y cámaras.

Espacios de almacenamiento: te permite gestionar los espacios de almacenamiento (discos duros externos donde Windows guarda copias de seguridad). Fecha y hora: incluye varias opciones para ajustar la fecha y hora del sistema. Firewall de Windows Defender: te permite comprobar el estado y modificar la configuración del firewall de Windows. Fuentes: incluye varios accesos relacionados con tipografías. Herramientas administrativas: herramientas avanzadas para gestionar el equipo.

Historial de archivos: te permite gestionar el historial de archivos de Windows. Mouse: incluye varios apartados para modificar el comportamiento del ratón. Opciones de energía: se agrupan aquí las opciones para gestionar el uso de energía en Windows. Opciones de indización: cambia cómo funcionan las búsquedas de Windows. Opciones de Internet: incluye varias opciones de Internet, pero la mayoría solo afectan a Internet Explorer. Opciones del explorador de archivos: te permite personalizar el administrador de archivos de Windows.

Programas y características: incluye varias herramientas para desinstalar y agregar programas. Reconocimiento de voz: tres herramientas para modificar el uso del reconocimiento de voz de Windows. Región: desde aquí puedes ajustar tu ubicación y las opciones relacionadas. Reproducción automática: te permite elegir el funcionamiento de la reproducción automática al insertar un DVD o conectar un dispositivo. Seguridad y mantenimiento: se agrupan aquí todas las opciones de seguridad y mantenimiento de Windows.

Sistema: uno de los grupos más grandes, con 21 elementos. Incluye funciones variopintas como crear un punto de restauración o comprobar la velocidad del procesador. Solución de problemas: se agrupan aquí varios solucionadores de problemas de Windows. Sonido: accesos directos para cambiar el volumen del sonido y cambiar los sonidos del sistema. Teclado: aquí podrás cambiar la velocidad de intermitencia del cursor y comprobar el funcionamiento del teclado.

Para crear la carpeta “Modo Dios”, lo único que tenemos que es hacer lo mismo que hacemos para crear una carpeta; en el administrador de archivos de Windows pulsaremos “Nueva carpeta” en la barra de herramientas o usamos el atajo de teclado “Control + Shift + N”. A continuación el nombre de la carpeta. Debemos usar exactamente el nombre GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} para la carpeta y pulsar Intro o Enter. El contenido antes del punto (GodMode) lo puedes cambiar por otra cosa, pero la parte entre corchetes debe mantenerse intacta[2]. Para Windows 11, si ya la tenemos nombrada como “Nueva carpeta”, le editaremos el nombre para ponerle el código.

No hay que tenerle miedo porque únicamente es una función avanzada que «nos permitirá modificar multitud de parámetros del sistema operativo, mediante una carpeta que contiene un buen número de accesos directos (más de 200 divididos en una treintena de categorías) a las funciones del panel de control, configuración del sistema y otras tareas avanzadas», afirma Juan Ranchal[3] en www.mycomputer.com

Esta es una opinión personal del columnista

[1] https://www.xataka.com/basics/que-es-el-modo-dios-de-windows-y-que-puedes-hacer-con-el Consultado el 5.11.2021

[2] https://www.xataka.com/basics/que-es-el-modo-dios-de-windows-y-que-puedes-hacer-con-el

[3] https://www.muycomputer.com/2020/03/02/modo-dios-de-windows/