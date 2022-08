José Sobrevilla – Mujeres por mujeres, exposición de Norma Patiño

Leo en Notiver, el diario consentido de los veracruzanos. Que Julen Rementería del Puerto (Veracruz, 21 de julio de 1961 (edad 61 años), se declaró listo para ir por la grande jarocha, ser el candidato del PAN al gobierno de Veracruz. Venga o no venga coalición. Eso está bien, el senador de la República asegura que está listo y recorrerá, cuando se lo permita su agenda legislativa, el estado de Veracruz. Es tipo conocido, la imagen del senado le ha dado presencia nacional y estatal, y habló de otras corrientes del partido, como los alcaldes de Boca del Rio, Juan Manuel Unanue, y la alcaldesa, Paty Lobeira de Yunes. En el PAN, donde la vida es más sabrosa, hay también otras corrientes, los Yunes hermanos, que ambos han sido alcaldes y tienen también buen rating. En los otros campos de batalla, donde en el PRI existen dos fuertes contendientes, Pepe Yunes Zorrilla, que candidato ha sido y que también asegura a propios y extraños que quiere ir por ella, asegura que está listo, y también lo debe de estar, el muy elogiado tres veces alcalde de Orizaba, el empresario Juan Manuel Diez Francos, que en las encuestas de Mitofsky de los alcaldes priístas del país, sale bien posicionado. Es una gente que transformó una ciudad para convertirla en un buen Pueblo Mágico, lleno de turismo finsemanero. Es cosa que decidan pegar el grito y levantar la mano y decir, estoy listo, para lo que venga. Queda él o los y las candidatas del PRD, porque Dante y su Movimiento Ciudadano es un misterio. Cuando ya todos estén, si la Alianza llega y lo deciden, tendrá que venir una gran encuesta para saber quién de ellos irá por la Alianza, para pelear la gubernatura de Veracruz.

PD. Alguno de ellos debía convocarlos a La Parroquia en Veracruz, a todos a una reunión cafetera para la foto de Todos Unidos y mostrar el músculo, que vean en el cuartel de enfrente que van a encontrar férrea oposición, eso me dijo un lector.

CAMPEON DE DEVOLUCIONES (EL SUBEJERCICIO)

Una gente que laboraba en la época de Julio Scherer, en Palacio Nacional, comentó alguna vez a un paisano veracruzano, que la querencia del presidente AMLO al gobernador de Veracruz, obedecía y obedece a que el Cui es el campeón de las devoluciones a la Federación. Es decir, es el estado que no ejerce el dinero público y, cuando no se los gastan, la Federación los recupera. Subejercicio, le llaman. Y dicen que con eso y otros más, se financian los programas sociales, Dos Bocas y el Tren Maya y lo que venga. Julen Rementería, asegura que el Subejercicio de 2022 está en 8 dependencias y que faltan por ejercer, 5 mil 754 millones de pesos. Eso es terrible. Aunque por el lado del gobierno, el de Finanzas, José Luis Lima Francos, dice que no, que sí se van a ejercer. O sea, prepárense para ver harta obra pública en sus municipios. Si no es así, es que mienten y al final la verdad saldrá a la luz.

EL ORIZABEÑO EN LA PRESIDENCIA.

Ayer noche, Marko Cortés, presidente nacional el PAN, lanzó a su gallo para el Estado de México. Pero por ahí, cuando le preguntaron si tenía otro gallo para el 2024, dijo que tiene varios. Y comenzó con el muy prestigiado gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, honrosamente orizabeño, lo elogió y dijo que sería un excelente candidato a la presidencia de México, y por allí dio otros nombres: Santiago Creel, Lily Téllez, Maru Campos, Juan Carlos Romero Hicks, Ricardo Anaya y Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. O sea, en el PAN hay tela de donde cortar.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – El último lechero no se rinde