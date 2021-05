José Sobrevilla – Niega el CJNG intervenir en elecciones

POR SI ACASO…

*Ni disculpas ni perdón ante la inoperancia

*AMLO debería evitar discurso “camorrero”

NADIE EN sano juicio culparía al Presidente Andrés Manuel López Obrador de la violencia política propiciada por la delincuencia organizada y la “autorizada” que experimenta el País, y que a la fecha ya rebasan los 80 crímenes, colocándose Veracruz a la cabeza de esos fatales acontecimientos, aunque tampoco nadie podría negar que el titular del Poder Ejecutivo Federal ha coadyuvado en gran medida a la descomposición social, al inducir el discurso de odio entre adversarios o contrincantes, utilizando para ello las mañaneras y el dinero e instrumentos de comunicación de la sociedad, lo que ha propiciado que en más de una ocasión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo haya exhortado a ajustar su discurso, ya que si bien los magistrados refieren que este no constituye una infracción a la Ley, sí hace propaganda política. AMLO se rehúsa a perder el poder y el control de la Cámara Baja, y por ello no cesan los ataques contra los llamados “conservadores” a quienes no baja de corruptos, en tanto descuida el combate a la delincuencia dejándoles manos libres para que hagan y deshagan, y las cifras de la violencia incontenible se manifiestan en los reportes diarios que esconde o soslaya. AMLO, desde el arranque de su administración se pronunció por no perseguir a la delincuencia organizada recomendando abrazos y no balazos, además de pedir que los acusaran con sus abuelitas y papás, en tanto desató una persecución contra ex funcionarios y empresarios del pasado, obligándolos a devolver recursos a cambio de impunidad.

POR ELLO este miércoles que pidió a los mexicanos “no atemorizarnos” ante los más recientes acontecimientos como el asesinato de la candidata del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moro León y otros atentados a los que no escapa Veracruz, no queda sino reprocharle al mandatario nacional ese discurso inductivo a la confrontación política que tanto muertos, lesionados, levantados y agredidos ha dejado. Para AMLO es muy simple decir que el clima de violencia política que ha propiciado el homicidio de candidatas y candidatos, deben ser resueltos por los gobiernos de los Estados, que cuentan con el respaldo y apoyo federal, aunque lo más prudente es que de una vez por todas se sustraiga de su abierta participación política en este proceso, dejando a un lado el discurso de odio y confrontación que le caracteriza. El Presidente dice –culpando a otros de sus errores- que “muchas veces se generan estos ambientes para que la gente no participe, y cuando hay abstención dominan las mafias en las elecciones. Ya sea la mafia del crimen organizado o la mafia de cuello blanco. Lo mejor es votar. Que nadie se quede sin ir a votar”, aunque el ambiente, dicho con todo respeto lo está propiciando él, y ahí está el caso del homicidio de Alma Barragán, en Moro León, Guanajuato, y el que también costó la vida a Abel Murrieta a pocos días de que lanzó amenazas contra jueces que supuestamente exoneraron a José Antonio Yepez, ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima por uno de los delitos por los que está acusado. “Hoy en la mañana vimos que un juez exonera a un jefe de una banda que está preso en Guanajuato, en el Altiplano, lo exoneran, del delito en contra de servidores públicos. Entonces eso lo tiene que conocer el Consejo de la Judicatura”, apuntó en su conferencia matutina, y luego vino el brutal asesinado de la candidata en Moroleón, Guanajuato.

EN MEXICO la criminalidad no es combatida por el Gobierno Federal, lo que ha auspiciado que se agigante, y basta saber que solo en abril se registraron 2 mil 857 homicidios y 77 feminicidios en el País, algo así como 95.23 diariamente crímenes dolosos y 2.5 de mujeres diariamente, algo que parece no importar al Jefe de las Instituciones Federales y a su gabinete de seguridad, pues cuando se le preguntó al sobre la situación, solo expreso: “Es muy lamentable lo de Guanajuato, de esta candidata (Alma Barragán) que fue asesinada. Nuestro pésame a los familiares. Es muy lamentable porque se da en medio del proceso electoral”, y volvió a las culpas lavándose las manos por el discurso camorrero que externa: “Es gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada. Esto se da en Guanajuato donde hay mucha confrontación entre grupos, y nosotros vamos a seguir dando protección. Estos delitos lamentables corresponde atenderlos a las autoridades de los estados. Son del fuero común. Desde luego nosotros ayudaremos en todo. La Guardia Nacional está brindando seguridad a candidatos, y es el gobierno de Guanajuato el que lleva a cabo la investigación”.

Y UNO se pregunta: si la Guardia Nacional y otras instancias están brindando protección a candidatos en este proceso electoral ¿Qué sería si eso no estuviese ocurriendo?. Apenas el pasado 6 de este mes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que ajuste su discurso e información que difunde a la veda electoral. “Se exhorta al presidente para que, durante las campañas de los procesos electorales en curso y hasta la conclusión de la jornada electoral de 2021, la información que se difunda se ajuste a las excepciones constitucionales de propaganda electoral”, concluyó la Sala Especializada del TEPJF. El llamado se hizo al resolver dos impugnaciones contra el mandatario, una por el informe que rindió el 30 de Marzo pasado, en el marco de los 100 día del tercer año de su gestión; y la otra por una declaración que hizo en Campeche, el 25 de marzo. En ambas se le exoneró de cualquier falta de tipo electoral. Los magistrados señalaron que López Obrador, como titular del Ejecutivo, “tiene un especial deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones, en atención a que resulta imperiosa la necesidad de garantizar los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y neutralidad” en la elección. “Me parece que, aun cuando la conducta del titular del Ejecutivo no es reprochable en términos de Ley, es importante hacerle este llamado para que actúe a partir de la posición de la relevancia de su cargo, a las funciones que lleva a cabo, de la trascendencia de la figura presidencial y que actúe con un deber de cuidado que, yo me atrevería decir, que en el caso del presidente de la República tiene que ser reforzado”, dijo el magistrado presidente.

PERO A AMLO, que ya siente el dueño de México y el único político razonable y congruente del País, en pocas palabras, el salvador de la patria, los exhortos le entran por un oído y le salen por el otro, y en esa coyuntura México se debate en violencia engendrada por delincuencia organizada y autorizada, lo que podría llevar al País a escenarios no imaginables si el titular del Ejecutivo Federal no asume realmente su papel como garante de la seguridad pública, y deja a un lado su natural tendencia a la camorra y el discurso mareador. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

