José Sobrevilla- OMS vs MX, afirmaciones y respuestas

Por José Sobrevilla

Le llaman el arte de la diplomacia, y tiene que ver con que muchas veces, decir lo que piensas cuando eres presidente de un país o líder de opinión, no siempre puede ser lo más recomendable; por eso cuando el 13 de octubre, el titular del Ejecutivo mexicano afirmó en su conferencia de Palacio Nacional que había vacunas contra el Covid-19, como CanSino y ‘Sputnik V’, que todavía no tenían autorización de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y que “ese trámite ya lleva mucho tiempo en proceso”, no le faltaba razón, sin embargo, decirlo así en un programa que es seguido en tantos países del mundo, implicaba algo así como “patear un panal con avispas bravas”.

Porque México ya ha venido utilizando de manera masiva esas vacunas y, con toda convicción, porque su pecho no es bodega, el primer mandatario lanzó que “con todo respeto eso era una ineficiencia”, porque “ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta”; por lo que había pedido a Hugo (López-Gatell) que le elaborara un formato de carta, “creo que el día de hoy me la van a entregar y voy a firmarla”, para que “formalmente se solicite a la OMS que aprueben (las vacunas)”, y hoy garantizó que esa carta ya fue enviada y recibida.

Pero lo que nunca se imaginó el mexicano es que Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, le saliera tan respondón, por lo que, ayer mismo, el funcionario de la ONU simplemente le dijo que, “era la primera vez que escuchaba las quejas del presidente mexicano y que invitaba a su Gobierno a comunicarse directamente con ellos”; incluso agregó, a manera de sugerencia, que enviara a un equipo de expertos a la OMS para que observara el proceso de aprobación de las dosis contra el virus SARS-CoV-2 “en lugar de que haga estas declaraciones sin ningún contacto con nuestros expertos: es mejor dejárselo a ellos para que lo analicen,”[1] porque el aval de la OMS para las vacunas COVID se hace con base en evidencia científica.

Ese desafortunado 13 de octubre, en la misma conferencia del Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente López Obrador habría asegurado que “hay vacunas que todavía no tienen autorización de dicha organización y que ese trámite ya llevaba mucho tiempo en proceso”. Sin embargo, Tedros Adhanom le aseguró también que no había recibido de nuestro gobierno ninguna solicitud al respecto.

Esto pese a que la vacuna de Cansino ya ha sido utilizada para inocular a los trabajadores de la educación y la Sputnik en diversos grupos etarios (de 40 a 49, de 50 a 59 y más de 60). Cosa que hoy el gobierno desmiente, reiterando que “no es cierto”, que hace meses que se le ha solicitado información y que la OMS y esta no ha dado respuesta. “Lo que pasa es que hay negligencia” dijo hoy el Ejecutivo mexicano.

La inquietud presidencial tiene que ver con la carrera por el desarrollo de una vacuna realmente efectiva, donde el país y la farmacéutica que se posicione como líder en el descubrimiento del biológico, tendrá el poder del mercado en los años que vienen, y donde navegan los intereses de las farmacéuticas y de no pocos gobiernos, donde –a la vez– hay una enorme danza de millones de dólares, euros, yuanes, francos, y todas las monedas.

Por ejemplo, en muchos países hay proyectos de vacunas en fases muy avanzadas; aunque, de hecho, se espera que la vacuna esté disponible en un año para la población general, a más tardar. Pero, ¿cuánto tarda normalmente en desarrollarse una vacuna? Aunque el tiempo es variable, por lo general, se necesitan entre dos y cinco años para más o menos lograrlo, otras incluso llevan más. Para que tenga una idea, la del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), por ejemplo, lleva cuarenta años investigándose y aún no se encuentra la cura.

“Todo medicamento debe tener unas fases de desarrollo e investigación –ha dicho el farmaéutico comunitario Carlos Alonso Garre, presidente de Farmaciencia, Asociación de farmacéuticos a favor de la evidencia científica–. Fases que son muy lentas, complicadas y, sobre todo, caras, ya que hay mucha gente investigando y no siempre se llega a buen puerto. Si cualquier ensayo se echa para atrás, tienes que empezar con otro nuevo producto.

La ventaja que estamos teniendo ahora con la COVID es que hay muchas líneas de investigación paralelas. Si, por ejemplo, la vacuna de Oxford acaba saliendo mal, tenemos tres o cuatro abiertas todavía. “Esto a nivel mundial es una garantía”[2].

Antes de llegar a los pacientes, una vacuna debe pasar, primero por las investigaciones en laboratorio y después a las pruebas in vitro; luego vienen las pruebas en animales y después en humanos sanos, explica (Vía la Sexta) el farmacéutico por la Universidad de Valencia Carlos Alonso Garre, quien es también técnico ortopédico por la Universidad de Barcelona, y máster en Investigación en Atención Primaria por la Universidad Miguel Hernández de Elche; perito farmacéutico y Secretario de la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia, SEDOF; así como presidente de FarmaCiencia.

En realidad, el proceso es más complejo de lo que se imagina; por ejemplo, en la Fase uno, después que los requisitos mencionados son evaluados y superados, viene la fase de suministro de pequeñas dosis en humanos sanos donde, si alguno presenta efectos adversos, o desarrolla algún trastorno derivado de la vacuna, el proceso se paraliza. En la dos, ya son dosis adecuadas, pero además de voluntarios sanos se incluye a enfermos, que es donde se utiliza técnica “doble ciego”, donde ni los pacientes ni los médicos saben hasta el final si se ha administrado placebo o vacuna.

“La tercera fase es la previa a su comercialización y consiste en la administración del fármaco a grandes grupos, donde se busca probar su eficacia en el día a día, en condiciones semejantes a las de la realidad”.

Un presidente que dice lo que piensa

En respuesta a la pregunta del periodista Juan Carlos Guzmán Martin, el presidente dijo hoy “Ya envié la carta. Ya la recibieron, y vamos a esperar la respuesta formal”, esto en la conferencia matutina de este día; y agregó que es increíble que se esté aplicando una, dos o tres vacunas masivamente por millones de dosis y que no tengan un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Porque no están en fase de prueba… Sino ¿Por qué las aplica México o cualquier otro país?

Se preguntó cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar o negar el registro; “porque la gente necesita tener el certificado porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos, y si allá dicen ‘aquí solo van a poder ingresar quienes se hayan vacunado con vacunas autorizadas por la OMS’; y esta institución lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas…”

Que… “¡porque no les han mandado todo el expediente!”, ¿qué no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica o un país?, y decir …“¡esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la Organización Mundial de la Salud!” porque les estamos pidiendo desde hace seis meses que nos manden todos sus protocolos, sus pruebas, y no lo han hecho. “¿Por qué se quedan callados? Ya les envié un oficio y no me mandan lo que les estoy pidiendo”.

No se deberían de enojar, dijo el presidente, deberían apurarse y resolver. “Eso es lo que yo respetuosamente les planteo, y eso es lo que les digo en la carta”; porque son millones de personas vacunadas y que ahora resulta que la OMS no les ha dado el visto bueno a esas vacunas, mismas que han demostrado en los hechos que ayudan, protegen. Nosotros tenemos muestras de personas que han sido vacunadas en México y qué tipo de vacunas y si se vuelven a infectar, o si se hospitalizan, incluso si fallecen; y en ningún caso hemos tenido que alguna vacuna no autorizada por la OMS que haya causado un daño mayor.

“Ya dije. Es desidia. Es que en todos lados hay burocracia, son elefantes reumáticos, hablando en términos médicos, que hay que estarlos empujando…” remató con una sonrisa en el semblante y solicitando al equipo de Jesús Ramírez Cuevas la diapositiva que les había pedido del tema anterior.

Esta es una opinión personal del columnista

