José Sobrevilla – Padre celebrar el “Día del padre”

Después del robo de poco más de 7 millones de cartuchos para armas de fuego, se confirma la creciente inseguridad nacional atribuida a la falta de estrategias del gobierno federal para combatirla. Pero, el Secretario de la Defensa Nacional, General Cresencio Sandoval, festejó la aparición de 5 millones de cartuchos que fueron abandonados por los delincuentes.

La recuperación no se debió a ninguna “acción de inteligencia”. Claro que no, los delincuentes abandonaron esos cartuchos, al parecer, por no serles útiles para sus actividades delictivas. Claro, entre los cartuchos útiles se encontraron grandes cantidades del calibre .22, una de las ojivas menores que no les son de utilidad a los delincuentes, ellos usan del calibre .9 milímetros hacia arriba. Así que no hay nada que festejar por la “aparición” de esos 5 millones de cartuchos. Continúan libres los delincuentes.

¿Dónde están los demás cartuchos que fueron robados? Faltan más de 2 millones de “balas”. Seguramente esas sí son de utilidad para la delincuencia organizada. Que pertenecen a este o aquel grupo criminal, la realidad no importa, da lo mismo, todos actúan impunemente bajo el desparpajo presidencial. Los delincuentes “también son pueblo” y se portan bien en las elecciones, palabras “del señor López”.

Es tanta la inseguridad que generan estos grupos criminales conocidos como delincuencia organizada, que también intervienen abierta y descaradamente en los procesos electorales. Participan en política bajo la complacencia y contubernio de Andrés Manuel López Obrador. Basta un ejemplo, analizar el enorme operativo humano que montaron en el Estado de Sinaloa, para vencer a la oposición y hacer ganar a Morena.

Los datos asustan, ya no preocupan ¡Asustan! Curiosamente el “operativo levantón” se dio en el territorio que controla la gente del “Chapo” Guzmán, por medio de sus hijos. Sí, uno de ellos liberado personalmente por el propio presidente de la República ¿Así o más claro el contubernio?

El periodista Ismael Bojórquez, escribió y describió en la revista electrónica RIODOCE, la meticulosa manera de operar del equipo de la delincuencia organizada en el Estado de Sinaloa. También despliegan “operativos electorales”. Secuestraron o “levantaron” a cuanto representante de partido pudieron el día de la jornada electoral y previos a la misma. Hicieron renunciar a candidatos. Nulificaron a la oposición para que no participara el día de la elección o elecciones en ese Estado de Sinaloa, mientras Morena sí pudo operar libremente.

En el Estado de Guerrero se conjugó la participación de las autoridades, hasta la energía eléctrica se fue durante los conteos rápidos. El mismo método utilizado por Bartlet, entonces en contra de su hoy jefe López Obrador. Desconectan los sistemas de contero y alteran las cifras.

Y qué decir del Partico Verde Ecologista, quien también le entró al juego abierto de la delincuencia organizada, el día de la elección, literalmente “aventó” a un grupo de “influencers” a las redes sociales para hacer propaganda política en favor de ese partido. Claro que se trató de un delito bien orquestado; hubo mucho dinero de por medio, “influencers” confesaron que les pagaron por subir a las redes sociales publicidad en pro del Partido Verde. Actuaron tal cual grupo organizado de la delincuencia. El INE se truena los dedos y no sabe bien a bien qué sanción imponer a los delincuentes. Hablan desde una simple multa hasta la pérdida del registro. No más.

Bien saben los del Verde que son mucho más las ganancias que las pérdidas. Si es multa, se paga por medio del dinero público. Como lo hicieron con Pio López Obrador, dinero público. Sencillo. No procederá la pérdida del registro, AMLO los protege y amaga para que no se salgan del “redil”. Gobierno federal amenazó con investigaciones por desvíos de un monto de 500 millones de pesos en el gobierno de Chiapas, cuando Manuel Velazco era gobernador, hoy senador ¡Son aliados y lo confiesa el dirigente del Verde! Lo ratificaron en la reunión que sostuvieron los miembros de las próximas bancadas legislativas, se unieron en compromiso legislativo con Morena el Verde y PT, en apoyo de López Obrador.

No puedo olvidar como el TEPJF anuló el triunfo electoral del PRI, en el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, por haber usado el emblema de ese partido en el calzoncillo del boxeador Juan Manuel Márquez, en la pelea en contra de Pacquiao, en diciembre de 2011. Los magistrados del Tribunal electoral procedieron a la anulación del triunfo, considerando que “pudo haber influido en los resultados de la elección”: el triunfo del PRI ¿Por qué no utilizar en contra del PVEM el mismo criterio “de valoración jurídica” de aquella elección? Y proceder a la anulación de todos sus triunfos por la publicidad el mismo día de la elección. Claro que no sucederá. El caso es semejante. Sin embargo, en esta ocasión actuaron como delincuencia organizada y a estos no los persigue el gobierno de la 4T.

La delincuencia organizada ha penetrado abiertamente en la estructura de los partidos políticos. Mientras que el Secretario de la defensa Nacional, se solaza con la aparición de los cartuchos que no le fueron de utilidad a la delincuencia organizada. Bueno, tan mal anda la función de la seguridad pública, que Lóez Obrador puso de operadora de la campaña de vacunación a la señora Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. De mal en peor el gobierno de la 4T.

Por Héctor Parra Rodríguez

