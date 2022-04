José Sobrevilla – Participa Noreste.net en foro académico

Por José Sobrevilla.

Este jueves 7 de abril, se llevó a cabo el Conversatorio “La libertad de expresión antes y después de la Cuarta Transformación” realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizado en línea, el evento fue moderado por el maestro Ricardo Joya Cepeda, y el Dr. Aldo Muñoz Armenta, profesores e investigadores de la FCPyS de la UAEM, y la relatoría estuvo a cargo del Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón. Participaron además de este reportero, Raúl Fraga Juárez, del programa de TV por Internet La Agenda del Emprendedor; Eduardo Garduño Campa, columnista de El Sol de Toluca, Rebeca Jiménez, corresponsal de El Universal en el Edomex. Enrique Gómez, subdirector de El Sol de Toluca, Víctor Gamboa, reportero de El Universal, Israel Dávila, corresponsal en el Edomex de La jornada y Claudia Ballesteros, coordinadora de la oficina regional de AMX Noticias.

En la participación, acerca de si con 4ª T existe mayor o menor libertad de expresión, argumentamos que, en sentido estricto, preguntar si con la “Cuarta Transformación” existe mayor o menor “Libertad de expresión” es −entre otras cosas− minimizar un cambio de sexenio o llevarlo a comparar con los anteriores y eso no es cierto, porque el gobierno actual arranca su periodo con un ejercicio de comunicación, único en el mundo, donde el presidente diariamente, de lunes a viernes realiza conferencias matutinas que, bien que mal, exhiben una agenda pública de temas y se somete al escrutinio de propios y extraños y los gobiernos anteriores no vislumbraron algo parecido.

Dijimos que, cierta ocasión, entrevistando al caricaturista Rafael Barajas Durán, El Fisgón, señalaba divertido que, con las conferencias diarias mañaneras, los ataques que pudiera recibir el presidente durante el día, por la media mañana o tarde-noche, ya las estaba desmintiendo o desarticulando en su conferencia tempranera. Y es cierto, sin embargo, el presidente ha ido más allá y ha apelado a su “Derecho de réplica”, en el cual ha abordado no solo los ataques políticos sino personales que le han hecho tanto medios de comunicación como articulistas o cualquiera que se ostente como tal. Además, creó una sección para hacer frente a los ataques públicos contra su gobierno.

No olvidar que estamos viviendo una transición donde el viejo periodismo con sus expresiones como reportaje, entrevista, crónica, nota informática, editorial… etc., y sus bases para llegar a la verdad y establecer su elaboración como el qué, cuándo, cómo, dónde y por qué, las imprentas, redacciones, y más, se están viendo modificadas y adecuadas a los nuevos tiempos de la era de la comunicación, donde la internet y las aplicaciones, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, y muchísimas más, han creado nuevos canales de salida de la información (y de la desinformación), haciendo que cualquier persona pueda crear, replicar o reproducir y publicar contenidos informativos de la manera más libre e indiscriminada, creando un caos informativo donde es más complicado encontrar la verdad, o algo parecido a ella.

Por lo tanto, para este reportero, hablar de una mayor o menor libertad de expresión nos lleva a decir que no hay gran diferencia entre los regímenes anteriores, porque el trabajo político de los gobiernos siempre ha sido cuestionado en mayor o menor medida y desde atrás tiempo se ha dado también un periodismo político interesado, donde algunos “comunicadores” apoyan o denostan a algunas corrientes políticas o grupos. Todo ello vivido como un “periodismo militante” escondido u oculto, donde no es muy evidente la forma en que se maneja o trabaja lo que pudiéramos llamar “verdad”.

Si entendemos la “Libertad de Expresión” como la define la Declaración Universal de los Humanos, como “el derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas que −aseguran− son esenciales para nuestra educación, para desarrollarnos como personas, ayudar a nuestras comunidades, acceder a la justicia y disfrutar de todos y cada uno de los derechos fundamentales que aparecen en la misma.

En este sentido, este reportero no ve grandes cambios con anteriores gobiernos, sin embargo, lo que sí observamos es un aumento en las agresiones y asesinatos de periodistas y eso nos lleva a otro tema, el aumento de la inseguridad y la impunidad, así como la penetración o involucramiento de la delincuencia organizada en gran parte de la administración pública desde hace ya muchos años y/o sexenios.

En mi experiencia como reportero, por no ser especializado, digamos que exclusivamente, en temas de seguridad o inseguridad, han sido pocas las ocasiones que me he visto amenazado por las fuerzas informales. La única y más grave fue en El Mañana de Nuevo Laredo, donde −según me dijeron los propietarios del medio− un cartel les había comunicado que no garantizaban mi vida… Fuera de ahí he tenido la oportunidad de escribir, investigar y publicar los temas que se me antojen sin mayor represalia.

Son momentos de transición y tanto la libertad de expresión como el periodismo mismo no pueden ser fácilmente definibles sin correr el riesgo de caer en un error. Tomar o emitir una opinión −incluso− del actual gobierno, el de la “Cuarta Transformación” con base en la información pública y publicada puede llevarnos a emitir juicios equivocados o poco precisos.

Ante la pregunta de si el gobierno censura o intimida a medios de comunicación o periodistas, señalamos que la opinión generalizada es que cuando el presidente se refiere a su anterior aliada Carmen Aristegui, o a Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Raymundo Riva Palacio y varios más, como “chayoteros” o “conservadores” que defienden sus privilegios perdidos” independientemente del cuestionamiento que hagan de su gobierno o su persona, pareciera que efectivamente “intimida a quienes hablan mal de él”, o tal vez pudiera ser cierto, pero aquí debemos separar lo que son los medios de comunicación para los que trabajan, empresas periodísticas con sus intereses políticos y económicos, y los desempeños en ese sentido de los “grandes comunicadores” o líderes de opinión.

Siempre que se juzga el periodismo se hace a partir de los periodistas o reporteros olvidando o dejando de lado las empresas periodísticas. Cuando estas casi siempre son las que definen su línea editorial de acuerdo a los intereses de sus propietarios, misma que canalizan a sus trabajadores, tanto internos como externos.

La sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” se ha convertido −para muchos− en el colmo de los ataques a la prensa, pero realmente ¿ataca o intimida a toda la prensa? Con todo y los errores en algunos señalamientos, esta Sección ha tenido como ejes principales de sus ataques al periódico Reforma, El Universal, El Financiero, El País, New York Times, y otros, que son empresas periodísticas, cuyos dueños, más que defender un periodismo libre, han sido presas de sus intereses corporativos, y no precisamente se han dedicado a informar desinteresadamente a la sociedad. Además, ellos no son lo que podría llamarse TODA LA PRENSA. Considerarlo así, en lo personal, sería un error.

En las clases de periodismo en la UNAM, gran tema de análisis era si realmente existía la objetividad periodística, y la conclusión era, por lo general, que NO, porque cada reportero abordaba la información desde su personal punto de vista, y ese “punto de vista” estaba supeditado ineludiblemente o por el dueño del medio, o por razones personales.

En el mundo académico, quienes dan catedra sobre medios de comunicación y/o medios, estarían de acuerdo en que la objetividad es algo muy complicado de lograr en el manejo informativo.

Al respecto, la columnista Milagros Pérez Oliva (El País 17 de julio 2011) decía que “La asepsia total no existe en periodismo. Ninguna información, por muy factual que sea, queda totalmente libre de las impregnaciones ideológicas o culturales del periodista. Pero entre una asepsia ideal y una interpretación totalmente moldeada por la subjetividad de quien escribe hay un larguísimo trecho que los periodistas pueden recorrer en diferente medida”.

Hoy, sigue existiendo la disyuntiva si considerar a los YouTubers “periodistas”, propagandistas o influencers, y nos viene a la memoria la definición de periodista del Comité de Derechos Humanos, cuando señala que son periodistas “una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios”.

Según el portal ONU-Derechos Humanos México, el periodismo es una actividad y un servicio necesario para cualquier sociedad ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto la información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y sacar libremente sus propias conclusiones. “Los periodistas son personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto”.

La Real Academia de la Lengua define al periodista, en su última actualización, como la ‘persona que se dedica al periodismo (actividad profesional)’, y al periodismo como la ‘actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico’, y los ‘estudios o carrera de periodismo».

Conclusión: Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información mantienen en un proceso de transición tanto al periodismo como a los periodistas, como, así como a las empresas periodísticas y por consiguiente a la verdad y la también llamada posverdad.

Está es opinión personal del Columnista.

