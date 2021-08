José Sobrevilla – Por Covid, Reino Unido cierra hoy puertas a México

Por José Sobrevilla

Al primer minuto de este domingo 8 de agosto, entrará en vigor la resolución del Reino Unido de incluir al país en su lista roja de naciones en riesgo para ingresar a su territorio, lo que es evidente afectaría directamente a la recuperación turística del país restando millones de dólares. Pero eso no es todo, obligarán a regresar a su país a los británicos que actualmente vacacionan en el país; pero como esta lista se actualiza cada tres semanas podrá salir por ahí del 22 de agosto en caso de que el índice de contagios disminuya y se cambien los semáforos.

Esto importa porque apenas este sábado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a actualizar el esquema que defina en cada entidad el semáforo epidemiológico que en estos días ha generado controversia porque a nivel federal coloca a la capital del país en “rojo” a partir de la semana que mañana inicia. “No entraré en debate”, dijo Sheinbaum, pero aclaró que “el cuidado personal de la salud, la vacunación y las medidas de seguridad e higiene son la mejor forma para prevenir los contagios en este momento. Por tal motivo consideró que la vacunación contra COVID-19 es uno de los elementos que mayor peso debe tener en la evaluación”[1].

Un reporte de Forbes (Mónica Garduño/agosto 5, 2021) señala que “Esto afecta tanto a los británicos que vengan a México y viceversa porque al establecerse la cuarentena en hotel, donde el viajero tiene que pasar obligatoriamente 10 días y gastar más de 2,000 libras o más de 50,000 pesos por persona”, según declaración de Virginia Messina, vicepresidenta senior y CEO en funciones del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Este organismo, el WTTC, ha estimado que realizan turismo actualmente en nuestro país 6,000 británicos, mismos que tendrán que regresar de emergencia por la medida que se aplica el día de hoy. De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), el Reino Unido es el principal emisor de viajeros a nuestro país procedentes de Europa y el cuarto a nivel global, además, el mercado de británicos para nuestro país creció 16.8 % de 2015-2018, al pasar de 505,954 turistas a 590,954 por vía aérea, difundió Forbes.

Hizo hincapié en que, “del total de gasto que viene del turismo en México, el 15% llega de viajeros internacionales, de acuerdo con nuestras estadísticas; y a pesar de las restricciones, este porcentaje en 2020 el Reino Unido fue el tercer mercado emisor de paseantes a México, “representa el 1% de todo el gasto internacional y hablamos de miles de millones de dólares”[2].

Información de este viernes, ha señalado que, de acuerdo al último reporte, México registró 20 mil 18 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo cual suman hasta esa fecha dos millones 964 mil 244 casos confirmados acumulados, según datos de la Secretaría de Salud.

En tanto, con 515 nuevas muertes, en el país hay un total de 244 mil 248 defunciones registradas a causa del nuevo coronavirus. También suman un total de 148 mil 800 casos activos estimados. La Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí́, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Nayarit, Guanajuato, Puebla, Sonora y Michoacán –dicen– son las entidades con mayor número.

Por otro lado, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos confirmados son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro.[3]

Los datos de ayer señalaban que, de la reciente semana epidemiológica tenemos 2 millones 964 mil 244 casos confirmados, con 244 mil 248 defunciones que, ya sumadas incluyendo sospechosas serían 256 mil 778. Los casos Activos estimados suman 148 mil 800 lo que suma 477 mil setecientos; mientras que el total de sospechosos es de 477 mil 757 con 5 millones 319 mil 948 Negativos.

Por lo pronto, en su portal, el INEGI anticipa que “El 31 de marzo se publican en el Diario Oficial de la Federación las medidas extraordinarias que han de acatarse para atender la emergencia sanitaria, entre ellas se declara la suspensión hasta nuevo aviso de todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las mismas”.

Respirando por la herida

Para nadie es secreto el duro enfrentamiento de la presidencia del país contra El Universal, y hoy, en una nota de la redacción, este diario destaca que “en medio del peor momento de la tercera ola de la pandemia, para la que no hay ninguna respuesta concreta más allá de otro cambio, justamente, al ‘semáforo epidemiológico’ y del ‘toco madera’ de ya saben quién, la Secretaría de Salud dirigida de facto por la ‘eminencia’ Hugo López-Gatell, sumó en el color rojo a la Ciudad de México, pero la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la vé en naranja porque ‘en la mañana dimos todos los argumentos’ y el letal oleaje se está estabilizando«.

No es la primera vez en que López-Gatell y Sheinbaum chocan por el tema, dice el medio en su nota que no podrá leer si no cuenta con suscripción: que en junio la Secretaría de Salud, regresó a la capital de verde a amarillo, pero la segunda, “emulando el modelo de otros mandatarios estatales, argumentó que existían niveles históricos mínimos de contagio y no hizo ninguna modificación”. Sus diferencias son más profundas, porque Sheinbaum había criticado en enero a López-Gatell por sus vacaciones en Zipolite, Oaxaca, al señalar que “ante la segunda ola de Covid-19 barriendo la urbe «nosotros no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso»[4].

Por lo pronto, el subsecretario de Salud ha indicado que “aún con semáforo rojo no se frenaría el regreso a clases presenciales” y que, a fines de este mes, se les consideraría una «actividad esencial», en lo que coincidió Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, quien aseguró que el retorno es «impostergable«. Por supuesto, esta medida resulta del todo cuestionable cuando la variante Delta del virus ha demostrado ser muy contagiosa, dice El Universal.

Recurriendo al ‘llueve, truene o relampaguee’ del “máximo conductor”, como elude en la nota el nombre del presidente, Sheinbaum ya lanzó su apuesta para la recuperación económica de la CDMX que pasa por volver a los actos públicos masivos, como si el Desfile de Día de Muertos, por ejemplo, no ofreciera el caldo de cultivo perfecto para la cadena de contagio. Ante esta contradicción, insiste en que regresar a las limitaciones ‘no es opción’ y que ‘lo más importante es que todos nos sigamos cuidando’, continúa El Universal.

Y remata: “con decirles que las cosas deben estar tan mal en cuanto a pesos y centavos que el plan de Sheinbaum busca detonar la construcción otorgando facilidades a las empresas del sector. Lo que para algunos significa que se ha negociado con el «cartel de las inmobiliarias» que hace dos años vio cortados de tajo sus proyectos, pero esa es otra historia…”

Esta última afirmación nos habla de que los “derechos de réplica” detonados contra esta empresa periodística, no serán guardados en su ronco pecho y lanzarán la batalla contra la vocera de redes de los miércoles, hasta que el presidente no dé ‘el manazo en la mesa’ (que dice que no lo dará). Ya lo veremos.

Esta es opinión personal del columnista

