José Sobrevilla – Presidente de Jucopo insulta a reportera de Radio 6:20

Cuando los políticos desnudan sus verdaderas personalidades porque, ante profesionales de la comunicación perdieron la cordura, una de dos, o viene un linchamiento masivo en sus contras, o ‘pasa de noche’ porque aflora la falta de solidaridad del gremio –lo que generalmente pasa–, porque es secreto a voces que ‘periodista no come periodista’. Así, un político que se diga “respetable” debe estar preparado y, para eso son los media training (entrenamiento en medios), para saber salir avante ante una pregunta que no le es cómoda. Lo que voy a narrarles sucedió en la radio, cuando la compañera Margarita Nicolás de Grupo Rasa transmitía para Radio 6:20, grupo dirigido por nuestro amigo doctor Antonio Morales Blumenkron, he hizo una pregunta.

Fue durante el ‘chacaleo’ donde la reportera cuestionó a Moisés Ignacio Mier Velazco, quien preside la Junta de Coordinación Política y es Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados…

– (Se presenta antes de preguntar) “Margarita Nicolás de Cadena Rasa, Radio 6:20”, “¿Por qué todo Morena en la Cámara de Diputados está en contra del Instituto Nacional Electoral, INE, e incluso piden la cabeza de su consejero presidente Lorenzo Córdoba…?”

La respuesta del legislador poblano fue responderle insolentemente con una pregunta “si estaba acreditada o pagada por el INE…”

– “¡Usted es una gran defensora del INE y qué bueno, así debe de ser!”, le argumentó con sorna.

“Tal parecería que están con un empeño verdaderamente sorprendente por encontrarle cómo obstaculizar la consolidación del proyecto de Morena, y tienen, creo yo, un criterio miope, ‘lo que ven con un ojo, no lo distinguen con el otro…’ Una fobia, digo, parecería que quieren ellos integrarse a lo que sería la ‘liga del bien’. Entonces creo que eso no está bien, creo que deben reflexionar, deben de interiorizar”, habría señalado el poblano.

Al aire, Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula pasaba su reporte a Joaquín López Dóriga cuando éste preguntó ¿A qué reportera le faltó al respeto este insolente…? Cuando Maru da el nombre de Margarita, y le informa que lleva más de 30 años cubriendo la fuente, esto dijo el “teacher”:

– ¡Pues qué poca madre, señor diputado! ¡Así se lo digo… Yo sí. No abuse de una mujer. No abuse de una reportera. No la intimide. No la insulte. No le falte al respeto como le faltó, acusándola de recibir dinero del INE. Se lo repito: ¡Qué poca madre tiene, diputado! ¡A ver, dígamelo a mí…! Pero así son, Maru. Ni modo.

Después de despedirse de la reportera y al querer pasar a otra información, él mismo se interrumpe y le dice a su audiencia:

– “Perdón el exabrupto, pero no le puede faltar nadie al respeto a una mujer… ¿Por qué le falta el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la bancada de Morena al respeto a una reportera… quien tiene treinta años de trabajar honesta y contundentemente todos los días…

¿Por qué? ¿Ya le ofreció disculpas? ¿Alguien le exigió que se disculpe con la reportera? ¿Por faltarle al respeto, por insultarla, por acusarla sin bases? Así son, y si no ponemos atención, esto se va a extender como se está extendiendo. Cada día el lenguaje es más fuerte, más violento, más excluyente, más autoritario cada día”.

Esta respuesta sorprendió a varios colegas, incluso quienes no son afines a su forma personal de trabajar la información. Cualquier cosa se podrá decir de Joaquín López Dóriga, argumentar lo que sea, pero esta reacción seguramente jalará todas las simpatías por su espontaneidad y solidaridad con el gremio. Nuestro respeto por ello.

Ya el sábado 27 de marzo, en “Las protagonistas” (Billie Parker Noticias), se publicó que Ignacio Mier Velazco se habría disculpado señalando que fue una broma y que tiene “un sentido del humor barroco”, argumentando que sus expresiones hacia Margarita Nicolás se dieron “al calor del chacaleo”, o sea, al ser abordado informalmente por los representantes de los medios de comunicación.

Además, la redacción del medio digital informó que el funcionario aseguraba que ya se había disculpado con la reportera y que ella le había dicho que “no se preocupara” y que entendía el contexto del comentario. “Yo hablé inmediatamente con ella y le dije que si me había pasado le pedía, humildemente, su generosa disculpa. Ella respondió, ‘no, no te preocupes’. Yo le dije que era una broma, quizás me excedí en el sentido del humor barroco que tengo”[1].

Par quien no la conoce, nuestra compañera Margarita Nicolás Miranda, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con 30 años en el ejercicio periodístico en medios como periódico ‘El Día’, ‘Agencia Informativa LEMUS’ y ‘Cadena RASA 6:20 am’. Ha trabajado prácticamente todas las fuentes, desde partidos políticos, dependencias gubernamentales a nivel Federal; así como órganos electorales: IFE, INE y TRIFE, además de Presidencia de la República con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Cuenta con al menos seis talleres de periodismo científico, consigna la Fundación Ealy Ortiz AC[2].

