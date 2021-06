José Sobrevilla – Quién es quién en las FakeNews

Por José Sobrevilla

“Lo prometido es deuda”, dicen en mi pueblo y, conforme a lo dicho, el día de hoy el presidente del país inauguró su sección dentro de las conferencias mañaneras “Quien es quién en las mentiras de la semana”, que se realizará semanalmente todos los miércoles. Espacio que estará a cargo de la diputada suplente (Morena) [1], Ana Elizabeth García Vilchis, esposa del candidato a diputado federal por el Distrito 12 (Puebla), abogado René Sánchez Galindo[2], fundador del partido que encabeza Mario Delgado, y exsecretario de Gobernación en un municipio poblano. Oficialmente, el presidente señaló que Ana Elizabeth García Vilchis será “propuesta” como directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia y, como ‘su voz es ley‘, Jesús Ramírez Cuevas tendrá seguramente una colaboradora más en su equipo.

Al momento de su “debut” en la conferencia mañanera, García Vilchis, quien a los 59 minutos de su presentación ya era tendencia en Twitter, se había desempeñado desde 2011 a la fecha como coordinadora de contenidos web de “La Jornada de Oriente” (Puebla) y es originaria de ese estado. Cuenta con licenciatura en Antropología Social por la Benemérita Universidad de Puebla, difundía el portal de Expansión[3].

“Nadie debe sentirse ofendido, por encima del interés personal, por legítimo que sea, siempre debe estar el interés general, el interés colectivo, y vamos a iniciar este proceso”, dijo el presidente y, “Nos da mucho gusto que Ana Elizabeth haya aceptado porque no todos tienen el valor civil para denunciar con argumentos, tocar a los intocables”. López Obrador agregó que su gobierno “se ha caracterizado por fomentar y respetar a los medios de comunicación; y que la sección ¿quién es quién en las mentiras de la semana? será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario”[4].

La joven, y guapa, periodista de La Jornada de Oriente tituló “Nado sincronizado” a la nota “Espionaje a periodistas es para amedrentarnos” que fue publicada en la portada de El Universal el 30 de junio pasado y donde García Vilchis destacó que en el garlito cayeron los destacados periodistas Carlos Loret de Mola, ex conductor de Televisa y conductor estrella de LatinUS; Raymundo Riva Palacio de El Financiero y Javier Tejado Dondé, abogado del ITAM y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Fletcher School y que publica su columna “Cartera” en El Universal.

A la segunda de sus láminas de PowerPoint, la tituló “Generar percepción de corrupción con datos amañados” y se refiere a la nota “México contrató 35 millones de vacunas CanSino con empresa inexistente” difundida por Univisión en una columna firmada por la periodista cubana Peniley Ramírez y que se basó en datos difundidos en los ‘Panama Papers’. La vocera de la sección recién dada a conocer, señaló que, esta nota, fue replicada además por “prominentes tuiteros con muchos seguidores, pero poca credibilidad” (No dijo quién y cómo miden la credibilidad) pero sí mencionó abiertamente a Desiré Navarro, Max Kaiser y Clemente Castañeda H.

Su tercera lámina le asignó el nombre “La reproducción de contenidos en masa” y corresponde a “El exceso de basura radiactiva acecha a la central nuclear de Laguna Verde” que fue difundida en el diario español El País, bajo la firma de Emilio Godoy (26 de junio 2021) y que agregaba a la cabeza “Las inspecciones revelan que los depósitos de residuos de la planta mexicana se encuentran excedidos de capacidad, a punto de saturación o deteriorados”, y que se refiere a la Central Nuclear de Laguna Verde, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)[5]. “Fue una nota que apareció en varios medios y para la que no se consultó al gobierno”, acusó García Vilchis.

La quinta hoja de la presentación, fue titulada “La rapidez de una noticia falsa sobre la aclaración o desmentido” y se refiere a la publicación de El Universal donde señala que “El presidente pasa frente a sicario armado como si nada” y que García Vilchis aseguró que “es un video difundido por comunicadores como Salvador García Soto y Joaquín López-Dóriga, pero que es mentira”.

En su quinta y última hoja de la presentación, habla del “Pinocho de la semana” y se la dedica en exclusiva al connotado Raymundo Riva Palacio por la difusión que hizo de los tuits de que “La Guardia Nacional toma la UDLA” del 29 de junio pasado y se refiere a los tres fogonazos difundidos por Riva Palacio dados a conocer “En tiempo real…” sobre el presunto desalojo de la Universidad de las Américas Puebla por el conflicto de la familia Jenkins (Ver video).

En este caso, la Guardia Nacional desmintió con otro tui diciendo que “La #GuardiaNacional informa que, al momento, no participa en ninguna diligencia relacionada con la Universidad de las Américas en Cholula ni con ninguna institución educativa del estado de #Puebla”. El último tuit del columnista de El Financiero fue a las 10:42 am del 29/06/21, ya, al momento, con 566 retuit, 48 citas y 1,294 “me gusta”; y la respuesta de la @GN_MX_ fue difundida a las 11:42 am.

Seguramente esta sección de la conferencia de este día, dará para hablar toda la semana, y tal vez más, pero además desviará los reflectores del informe que por sus tres años de gobierno dará este jueves 1 de junio el ciudadano presidente, razón por la cual dio a conocer que no habrá la conferencia mañanera programada para el día de mañana.

Esta es opinión personal del columnista