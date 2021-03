José Sobrevilla- Testimonio: Pascual “N” fotógrafo agredido

Por José Sobrevilla

Pascual es un fotógrafo de muchos años y gran experiencia sobre todo en el ámbito social y literario. Este lunes, durante la marcha del 8 de marzo, cuando caminaba por Tacuba hacia cinco de mayo en el centro histórico, donde había quedado de verse con otro profesional de la lente para –por protección–, trabajar juntos; de pronto, por la espalda, un grupo de mujeres lo empuja y lo hacen caer de cara al pavimento. Algunas mujeres policías, de las infiltradas, lo levantaron y preguntaron si estaba bien, si no se había dañado su equipo.

Consciente de que el periodista ‘por ningún motivo debe ser la nota’, pase lo que pase, nos pidió que para este trabajo omitiéramos su nombre completo.

Por la fuerza del impacto pensó que se había fracturado la mandíbula; por suerte no fue así; sin embargo, la rodilla derecha la tenía hinchada, pero, como él dice, “el orgullo no se cayó y no se abandonó la plaza”. Indignado dijo a las jóvenes agresoras: “¡Ustedes me matan aquí! No sean cobardes, ¡mátenme!”, y se les arrodilló, “mátenme así, porque así matan los cobardes”. Todo esto sucedió en Lázaro Cárdenas y Tacuba, y “enseguida sentí la protección de la policía disfrazada; porque había muchos de seguridad camuflados; puedo asegurarte que, por su disciplina, eran del Ejército y la Guardia Nacional”.

“Una tipa con un arma metálica, me quiso destruir la cámara y yo la defendí; fue entonces que me retiré para no exponerme. No me di cuenta de la sangre, porque la caída fue muy fuerte”. Enseguida estaba un puesto de la Cruz Roja y se arrimó a ellos para pedirles que lo auxiliaran, “pero –por favor– no me pidan identificaciones”. ‘Nuestra función aquí es ayudar’, le respondieron.

“No me gusta estar en las estadísticas. No estoy censado, porque desde los últimos treinta años no he participado en ningún censo. En su registro ponga únicamente “Pascual N”, les argumentó.

– ¿Cómo viste a las mujeres que marchaban?

– En sus rostros percibí la ira, y la droga, no la de consumo, sino que, en el anonimato, protegidas por la multitud, el cerebro las transforma y genera una cierta droga que las hace actuar contrario a lo que normalmente son. “Lo había visto pero no lo había vivido”. Muchas de ellas, dentro de su cara oculta, buscaban el lucimiento, el narcisismo. Se retrataban brincando en las fogatas, en los muros de protección. No era la manifestación por el rescate de los derechos de la mujer, era el lucimiento personal.

Y, cuando se acercaba una mujer periodista, sobre todo, le decían, ‘¡Sí, he venido aquí con mi esposa! ¡Mi mujer está a mi lado!’, “nunca pude entender el porqué de ello”.

Desde el sábado y domingo, Pascual “N” estuvo haciendo levantamiento fotográfico de lo que sucedía con las vallas. “El domingo llegaron unas treinta patinadoras ‘muy violentas’ contra todos quienes estábamos ahí; pero eso sí, querían que las retratáramos y las grabáramos: sus gritos, sus brincos. Luego pusieron flores, pegatines en el muro. Su triunfo no era la reivindicación femenina, más bien era el registro, el retratarse, el hacer perdurable ese momento. Como si el ‘momento’ fuera el triunfo de la lucha feminista”.

Las chicas querían aparecer rompiendo cosas; sobre todo que las retrataran mujeres y hombres que iban con ellas vistiendo camisetas iguales y con un paliacate en el cuello, o en el brazo, como identificación.

– ¿Qué lectura le das a todo esto?

– Para mí, viernes, sábado y domingo, el muro había derrotado a López Obrador. Lo ridiculizó, lo hizo pedazos, y más por la noche, cuando hicieron las proyecciones sobre la pared; pero ayer el presidente les ganó, porque finalmente el muro sí sirvió para proteger el edificio; las vallas no fueron 100% efectivas, pero como dicen en el Ejército; “siempre hay bajas, pero hoy se ganó la guerra”.

Andrés Manuel tiene mucho miedo a las consignas. El año pasado, en Reforma, las borraron, aunque son muy difíciles de borrar. “Sí me molestó esta mañana (martes 9) escuchar a López Obrador, porque finalmente cinco de mayo era una zona de guerra. No había pared, o espacio que no estuviera con pintas. Ya no quise –por malestar en la pierna– caminar sobre Juárez para ver más, pero pude retratar algunas pintas donde se leía ‘AMLO asesino’, y eso no lo soporta el presidente. Su orgullo, su narcicismo”.

Esto sí me impactó ayer, porque refleja la ira de las jóvenes que no se sienten escuchadas. Oí la conferencia de prensa en la que se regocijó con los pocos que fueron agredidos; sin embargo, la mayoría de la marcha fue pacífica, aunque yo fui uno de los agredidos.

Desde días antes hubo una provocación.

“Con mandar poner el muro, López Obrador provocó esta situación. ¿Por qué no dijo antes, en la mañanera, “Señores, hemos determinado por cuestiones de resguardo al patrimonio histórico, colocar unas vallas de protección, que también servirá para que las mujeres expresen ahí su indignación”, y con eso les rompe la madre; pero las coloca de noche… ¿sin anunciarlo? ¿No que él es democrático? No que él actúa siempre con rectitud. Aquí no lo hizo. También vandalizaron, otra vez, la estatua del Caballito, por lo menos en el basamento. Tengo registro gráfico de ello. Eso fue otro triunfo de López Obrador”.

