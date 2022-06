José Sobrevilla – #VacacionesDignasYa

TRAS LA VERDAD

Masacre de mexicanos en San Antonio, Texas; 27 muertos y 3 heridos graves. En total, 50 fallecidos. El resto eran centroamericanos.

Los hoy occisos fallecieron en el interior de una caja de tráiler, encerrados, sin aire, sin agua y sin alimentos. La acción es delictiva. Seguramente a manos de la delincuencia organizada.

¿Por qué siguen huyendo de su país miles de mexicanos? Sobresalen, al menos, cuatro causas por las cuales esos mexicanos buscan mejores estadios de vida. Una, el exceso de violencia que se vive en la administración pública de López Obrador. Otra, la falta de oportunidades de trabajo que ofreció el presidente de México y no cumplió. Tercera. Empleos mal pagados en nuestro país, gracias a la “austeridad” impulsada por el mismo presidente. Cuarta y última. El fracaso de los programas sociales de la 4T.

Regalar dinero por hacer nada, no ha sido la solución para radicar a esos mexicanos que luchan por cruzar la frontera para encontrar las oportunidades que no les fue posible conseguir en territorio mexicano. Después de más de 3 años de obsequiar dinero (becas a “ninis”) los programas electoreros no han funcionado. El gobierno no ha generado las condiciones de seguridad para la creación fuentes de empleo y los “capacitados” por medio de becas no son contratados. Dejan de recibir dinero. Luego no tiene más opciones que, dedicarse a delinquir o cruzar la frontera para conseguir lo que en México no pudieron lograr.

AMLO festeja cínicamente, sin embargo, el envío a México de miles de millones de dólares de aquellos compatriotas que sí encontraron las oportunidades que les fueron negadas en su país. La doble moral del primer mandatario es obscena.

El gobierno de la 4T, simula detención de centroamericanos y de otros países para que no crucen nuestro territorio nacional, con la intención de llegar a la frontera con los EUA. Sin embargo, son miles los que logran llegar; pocos logran cruzar y quedarse en aquel territorio, otros son detenidos en territorio norteamericano, muchos extranjeros definitivamente se quedan en México y el problema aumenta para los mexicanos. Entre los migrantes muchos de ellos son delincuentes.

La política de todos los de la izquierda populista promueven la apertura indiscriminada de las fronteras, como un “derecho natural” a la movilidad. Olvidan las normas del Derecho Internacional y las legislaciones locales vigentes hace siglos.

¿Por qué los pobres y desamparados migran a países del “primer mundo”? Sobre todo, aquellos que huyen de los regímenes socialistas, como es el caso de cubanos y venezolanos. Los gobiernos de izquierda eliminan derechos, cercenan oportunidades de empleo, expropian y acaban con la iniciativa privada, eliminan a los emprendedores; todo bajo el control del

estado. Razones de fondo que los obliga a huir de los regímenes de represión para trasladarse a países en donde sí hay libertades y respeto.

La “masacre de 27 mexicanos”, que debe ser atribuida al gobierno de la 4T, el presidente López Obrador, de inmediato aprovecha la oportunidad y adelanta que será uno de los temas que tratará con Joe Biden ¿Qué le pedirá? ¿Qué abra las fronteras y millones de mexicanos cambien de domicilio? Lo contrario a las promesas del pregonero.

No cabe duda que el fracaso del gobierno de la 4T, obliga a miles de mexicanos a buscar mejores condiciones de vida digna, condiciones que no pudieron ser realidad en el “gobierno del cambio”. Todo aquello que no logró el gobierno de la 4T en 3 años 6 meses, no podrá realizarlo en menor tiempo. Forjador de ilusiones y mentiras: eso es AMLO.

Si bien los “homicidios” fueron cometidos fuera de nuestro territorio, el origen del problema se originó en México. Esos 27 connacionales que fallecieron (3 más siguen graves de salud) cruzaron la frontera mexicana ¿Dónde están las autoridades aduanales de la 4T? ¿No que los militares serían más eficaces y eficientes para realizar el trabajo de los corruptos civiles?

En definitiva, la nueva masacre de los 27 mexicanos, asesinadnos en territorio norteamericano, también es imputable al gobierno de la denominada “transformación”. Se trata de un delito intencional de homicidio tumultuario.

Esos 27 mexicanos encerrados en una caja de tráiler, dejarlos hasta que fallecieran, sin duda que es un homicidio.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

