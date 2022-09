José Sobrevilla – “Vallarta y Cassez, sí eran secuestradores”: Max Morales

Por José Sobrevilla y Raúl Fraga

Aprovechando una comida informal con el Dr. José Luis Musi y el abogado Max Morales, consultor especializado en negociación de secuestros, y a raíz de la reciente exhibición en Netflix, 25 de agosto, de “El caso Cassez-Vallarta, Una novela criminal”, basada en la novela del mismo nombre de Jorge Volpi, el especialista accedió a conversar del tema, y nos comentó que, para él, por todo el antecedente que había, el caso Cassez-Vallarta sí se trataba de un grupo delictivo dedicado al secuestro porque no solo estaban referidos a un solo caso, sino a más de ocho, de los cuales −en algunos− ya habían tenido un tipo de sentencia, pero este en especial, por el que se les conoció, se podría llamar “suigéneris”.

En primer lugar, señaló Morales, la defensa que le puso la embajada francesa a su connacional, fue a través de la contratación de un abogado externo mexicano quien, aprovechando sus relaciones por ser hijo de un exgobernador, presentó el caso como si fuera un montaje, una “representación ilegal”; pero jurídicamente tiene un nombre: “Reconstrucción de hechos”; y la autoridad en ese momento estaba facultada para poder realizarlo porque en ese operativo iba un Ministerio Público.

Que sí se repitió ese operativo, sí, pero no era ilegal. El antecedente de esta figura han sido las reconstrucciones de hechos que se llevaron a cabo en el caso Luis Donaldo Colosio. Uno en Lomas Taurinas y otra en Almoloya, incluso dirigida por el mismo Mario Aburto. En este caso les gana un poco la parte de la personalidad del entonces Genaro García Luna, lo protagónico. La representación del caso empezó a las tres de la mañana y ahí encontraron a algunas personas secuestradas, es decir, que los agarraron en flagrancia y cuando fueron por los jefes de la banda se convirtió en cuasi-flagrancia, una figura permitida en ese tiempo.

Incluso, durante la representación que se hizo, en la forma en que se reconstruyeron los hechos, -dijo el negociador principal del ‘caso Arizmendi’-, tanto ella (Florence Cassez) como él (Israel Vallarta) aparecen en un costado de la repetición, lo que quiere decir que ellos no estaban participando ahí; se confirma también la legalidad del procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ante una representación legal, en este caso adecuada a las necesidades, en ese entonces el presidente Nicolas Sarkozy necesitaba tener popularidad porque él quería repetir en su mandato en Francia.

Fue así que presionó a las autoridades mexicanas para tener de ellas la representación de que él estaba haciendo algo por un connacional que estaba siendo relacionada en una situación de secuestro.

− ¿Qué opina de la convocatoria del presidente mexicano de que el “Caso Cassez” se conozca de manera masiva incluso fuera de los canales de paga?

Haciendo una apreciación, digamos, muy natural, el presidente está tomando esto para su ventaja política; porque en primera a él no le correspondió en su momento ser parte del grupo que lo detuvo, y la responsabilidad no le tocaba a él; pero ahorita como está detenido García Luna (Genaro) en Estados Unidos, la familia de este muchacho (Israel Vallarta) está tratando de influir, pero el que que está sacando raja política es el presidente porque los secuestradores como tal, son los primeros en torturar a las víctimas psicológica y físicamente.

Al muchacho que tenían secuestrado, le iban a cortar un dedo para mandárselo a la familia, de hecho, lo hicieron. Hay algunos que los golpean otros los mutilan, o los queman. Y aquí porque aparece la mano de una persona que le aprieta el cuello… eso no es tortura, podrá ser un exceso de fuerza de la autoridad, pero tortura es cuando los queman, les dan toques, los hacen sufrir o los mutilan.

Entonces, aprovecharse de esa parte, es para que la autoridad actual, como no ha dado resultados adecuados en materia de seguridad… Hay que recordarle a este actual titular del Ejecutivo (AMLO) que su anterior titular de seguridad, que en lo que él lleva de presidente, fue el responsable de la inseguridad que hoy se vive casi de las tres cuartas partes de su sexenio, y lo premió con una gubernatura (en Sonora); y la actual Secretaria (de Seguridad) también ya se siente ungida para obtener otro puesto político importante, cuando sus resultados no han sido los adecuados.

Obviamente que todo el maquillaje que se hizo de las estadísticas aquí, era porque venía el Informe. Pero es mentira -dice Max Morales- que este país esté teniendo los resultados adecuados ni estadísticamente; por eso Estados Unidos que es el país donde mejor se llevan las estadísticas, simplemente les está recordando que sus números no son los apropiados, está respetando, pero está haciendo un señalamiento porque ellos como país extranjero, sí han hecho las recomendaciones a sus connacionales de que no vengan a México.

Yo siento que lo que está haciendo el presidente no es lo adecuado, porque él primero tendría que responderle al pueblo por los índices de inseguridad, que se está generando en su administración. No si un asunto, o no tiene visos de tener algún error. No hay investigación perfecta, y se están aprovechando de esa parte para querer soltar a un delincuente que lleva varios procesos porque no ha sido uno solo. Si fuera su único secuestro, el que él diría que le están inventando, pero creo que hay más de diez víctimas secuestradas por él. Podrá haber algunos errores que tendrían que invalidar algunas actuaciones hechas, pero no dejarlos libres porque sí tienen responsabilidad.

− ¿Quedaría libre Israel Vallarta?

Si quisieran realmente seguir con esa pantomima de que están viendo por la legalidad y todo… yo creo que hay otros asuntos más importantes, como es el caso de sus hermanos que recibieron dinero… antes que liberar a un secuestrador de un caso mediático, que es un plagiario que está pidiendo la revisión de su expediente.

El abogado Max Morales es Especialista en liberación de rehenes víctimas en caso de secuestros con más de 25 años de experiencia.

Con un asunto atendido por él en los noventa, se creó el primer Grupo Antisecuestros en la Ciudad de México y, cuando comenzó a revelar asuntos relevantes del caso Arizmendi, la UEDO, que únicamente veía asuntos de narcotráfico, se creó el área federal anti secuestros.

Entre los casos que ha enfrentado están, Daniel Arizmendi López, ‘el mocha orejas’, Andrés Caletri ‘el italiano’, lugarteniente de Alfredo Ríos Galeana, por mencionar algunos.

