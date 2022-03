José Sobrevilla – Versadores del campo y la ciudad

ACERTIJOS

Uno puede preguntarse, qué tienen en común estos tres personajes. Los tres son de Morena, partido que gobierna. El primero es presidente del país, la segunda es jefa de gobierno de CDMX y el tercero es el gobernador de Veracruz. Los tres viven en una misma línea, parecería que tienen línea directa, como una vez la tenía el Kremlin y La Casa Blanca con el teléfono rojo, cuando se llevaban, ahora no, ahora se repudian y Biden llama criminal de guerra a Putin, que no es putín, es un hijo de su madre bombardero. Estos tres personajes tienen ligado a un hombre en común, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Sucede que la historia de Monreal está ligada en contra de los tres. Hace un tiempo, en las elecciones pasadas, Claudia Sheinbaum lo acusó con el preciso de que les había jugado las contras en la delegación Cuauhtémoc y por eso perdieron no solo esa delegación, perdieron media ciudad de México. El presidente se quedó con ese rejón clavado, como en tarde de toros. Ya se la cobraría. No pasó mucho tiempo cuando se la cobró vía el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al detener a su segundo de a bordo en Veracruz, por un crimen que aquellos dicen no cometió, pero le aplicaron desde la ley de Herodes hasta ultrajes a la autoridad y lo qué se les ocurriera. En Palacio Nacional aplaudieron la medida. De allá salió la orden. El comandante veracruzano se alineó como buen soldado de AMLO y le cumplió, junto con su segundo de a bordo, el poderoso Eric Patrocinio, que es el Beria de Stalin, quien fue su jefe de la policía política. Monreal sudó y apretó aquellito, se vino como con diez abogados a tratar de liberar al amigo y pasó la noche navideña afuera de Pacho Viejo, porque estos canijos no lo dejaron siquiera que le convidara un pavo. Jorge Reyes Peralta, prestigiado abogado penalista le entró al toro en la defensa de José Manuel del Rio Virgen, pero nada se ha podido hacer. El poder presidencial en México avasalla. Cuitláhuac, cada que puede el presidente lo felicita.

EL SEGUNDO ROUND (MONREAL/SANDRA CUEVAS)

Luego, hace unos días llegó el segundo round. Sandra Cuevas es la alcaldesa de Cuauhtémoc, y le ganó esa elección a AMLO y a la Sheinbaum y a su candidata Dolores Padierna, aquella vez cuando el presidente trinó contra la clase media, porque la Ciudad de México era su Muro de Berlín, impenetrable, donde nadie les ganaba ni a las canicas ni a los volados, pero les abollaron la corona y Claudia quedó enchiladísima con Monreal, a quien culparon de operar en contra. Pues hace dos días le armaron su pancho a la alcaldesa y la tienen en un proceso penal, judicial, inmoral y cómo quieran llamarle, la tienen suspendida de su alcaldía, cosa para Ripley que un juez te quite el poder que te dieron los votos, y es probable que no regrese y se convoque a nuevas elecciones, después que Claudia nombre una terna de entre los suyos. O sea, recuperarán la Cuauhtémoc, y la oposición como si nada. Caso que tendrá que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya saben ustedes que Zaldívar, el Ministro presidente, de que pie cojea. Monreal salió en su defensa, la llamó una mujer honorable, pero eso en lugar de ayudarla la perjudica, porque la Sheinbaum, con su cara de yo-no-fui, ante la acusación de la alcaldesa destituida, dijo que ella no había movido ni al poder judicial ni a la fiscalía ni a los jueces (ajá) y en Palacio Nacional la sentenciaron, cuando AMLO dijo que la Cuevas era ‘una señora muy pesada’. Pobre México, tan lejos de aquel viejo PRI de insolentes y antidemocráticos y tranzas, y tan cerca de estos que ya los han superado en marrullerías. En el cuartel de Monreal y Marcelo Ebrard tragan camotes. Ya no hay de otra. Claudia Sheinbaum es la consentida del presidente para la presidencia, y Marcelo Ebrard debe ir haciendo sus maletas, porque nada obtendrá. Tendrán que buscar un frente común entre la oposición para ir a enfrentarla y vencerla. Caras vemos, arbitrariedades no sabemos.

