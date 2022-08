José Sobrevilla – Vicente Serrano, periodista defenestrado, recibirá premio de periodismo

Por José Sobrevilla

Un común entre detractores de colegas de las mañaneras es tratarlos como “no periodistas”, aunque al parecer todos tienen su particular definición de ello, porque quienes han acusado a Vicente Serrano, seguramente no han indagado suficiente, porque en entrevista con este corresponsal (2019), el conductor y creador de “Sin Censura” nos habría dicho para “quién es quién en las mañaneras” que se había graduado en periodismo especializado en conducción de espacios televisivos y radiofónicos en el Santa Ana College, de Los Ángeles, California (establecido en 1915),. No obstante, todavía el pasado 25 de julio/2022, su majestad don Federico Arreola tituló su columna de SDP Noticias “Invito a paleros mañaneros a uno de los mejores restaurantes de México, NICOS”, donde categóricamente aseguraba ‘Se me enojó don Vicente Serrano, un NO-periodista que acude con cierta frecuencia a las mañaneras’.

…Su molestia −continuó Arreola− obedece a que, precisamente, dije que él no es periodista, sino un palero del presidente López Obrador. Conste, no lo acusé de nada indebido: sinceramente hablando no creo que reciba dinero ni que nadie le dé línea. Es palero en el sentido de que ayuda con sus preguntas —no periodísticas— a que haga magia comunicacional y política el personaje central de las conferencias de prensa en Palacio Nacional”.

Sin embargo, otro colega de las mañaneras, Manuel Pedrero, nos había compartido en un tuit el 22 de agosto, donde nos informaba que este 11 de septiembre, será cuando el “no periodista” Vicente Serrano recibirá el premio Nacional Carlos Montemayor por su contribución al periodismo en México y, haciendo talacha informativa, en días pasados, casualmente encontramos a Vicente en un restaurante del Centro Histórico, y aprovechamos para cuestionarlo.

− Vicente, platícanos de este reconocimiento a tu trabajo…

– El pasado fin de semana yo venía por carretera rumbo a la CDMX, cuando me informaron que nos habían nominado −sin que yo tuviera antecedente− al Premio Nacional de Periodismo Carlos Montemayor, y que el comité evaluador había decidido que éramos ganadores, junto a otros personajes importantes, no del periodismo, sino de la lucha social. Y bueno, esto ha generado una gran variedad de reacciones y creo que también escasez de “Vitacilina” en las farmacias porque muchos de esos que se sienten “Vacas sagradas del periodismo”, tocados por dios e iluminados por el todo poderoso, y acostumbrados a premiarse entre ellos, y a cuidarse el trasero, están muy enojados porque a un ‘youtubero’ que es también periodista, se le otorga este premio.

Para mí es un honor y lo recibo con mucha humildad, y creo que la gran aportación que se me puede atribuir o a “Sin censura”, es abrir el micrófono a la gente, escuchar la voz del pueblo, y con los años ir conformando un grupo de colaboradores, de analistas que no necesariamente están ‘manchados’ como esos históricamente ‘chayoteriles’ con los intereses políticos, corporativos… Así que, el Premio Nacional Carlos Montemayor tiene para mí un gran significado porque según lo que me dice el comité organizador y evaluador, se le entregan a la gente que contribuye −de acuerdo con ellos− con el cambio social; y yo sí creo que “Sin censura” un poco o mucho (está para la evaluación) ha contribuido a cambiar esa dinámica de que ‘la audiencia únicamente consume, traga, lo que uno le quiera dar’; y aquí en Sin censura y los espacios independientes, su audiencia es la protagonista; y lo digo con toda la humildad del mundo, que ese premio Carlos Montemayor, a quien tuve el honor de entrevistar en Chicago un par de ocasiones y que ‘en paz descanse’, no es necesariamente para Vicente Serrano, sino para todos los que se sientan parte de “Sin censura”.

− ¿Cuándo es que lo recibes y en dónde?

− Estoy convocado para el domingo 11 de septiembre a las 11 de la mañana, en el Complejo Cultural Los Pinos, en el salón Adolfo López Mateos donde se hará la ceremonia y la verdad ojalá no solamente llegue mi familia, mis amigos cercanos, sino que llegue la gente, y que mande un mensaje de que no estoy mintiendo, de que no estoy exagerando con lo que digo: la audiencia es la protagonista de Sin Censura.

No sé cuántas personas vayan a poder entrar en este recinto, a esta ceremonia, pero imagínense el mensaje de que haya una fila de personas que quieran ingresar y que se sientan parte de este reconocimiento… El lugar es en lo que fue la residencia oficial (Los Pinos) de aquellos que se sirvieron ‘con la cuchara grande’, en donde hacía sus pedas Felipe Calderón, en donde hicieron y deshicieron las hijas y los hijos de ‘La Gaviota’ y de Peña Nieto, ahí en donde el pueblo manda… por fin.

– ¿Qué mensaje le mandas a Federico Arreola quien te invitó a comer y te dijo ‘palero’ y no-periodista?

− Al fundador, según él, director de SDP Noticias: “te catafixio la invitación a comer de este ‘palero’, a que vengas mejor a la ceremonia de entrega del Premio Nacional Carlos Montemayor y nos tomamos un cafecito en Los Pinos. Y lo mismo va para los Pedros Ferriz, que tan rabiosos andan sacando espuma por la boca, y que consideran que no soy merecedor de ese premio; también al director de la revista “Etcétera”, Marco Levario Turcott: serenense, los acompaño en su dolor y vengan a solidarizarse con este ‘palero’, que, al parecer soy su “palero mayor”.

El Premio Nacional Carlos Montemayor fue instaurado entre noviembre y diciembre de 2010, a los pocos meses del fallecimiento del poeta y escritor Carlos Montemayor Romo de Vivar, quien era originario de Parral, Chihuahua. Fue escritor, traductor, activista social en defensa de las comunidades indígenas y de los grupos más vulnerables de México. En agosto de 1984 fue electo miembro número de la Academia Mexicana de la Lengua. También fue miembro de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas y cantante de ópera. Llegó a dominar más de siete lenguas. Su libro “Tarahumara” es el compendio más completo acerca de los rarámuris de la Sierra de Chihuahua.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: José Sobrevilla – ¿Quién es quién en las mañaneras? Juan Carlos Guzmán Martín