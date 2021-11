José Sobrevilla- Xico, la ruta del café y la historia

ACERTIJOS

Cruzamos aduana como en tiempos normales. No menos de 20 minutos y ya estábamos en la garita. En el paso de Anzaldúas. Toca nuestro turno, nos piden las visas, el pasaporte ni lo pelan, solo las visas, dice el aduanero. Sonriente, andan de buenas porque ya les espera una andanada de paisanos mexicanos que vendrán en este puente de fin de semana, es que me imagino que a ellos y a sus familias, aunque tienen trabajo, también les afectó la crisis que dejó la pandemia, porque si los mexicanos al grito del shopping no vienen a comprar, la frontera tiembla, el 85 por ciento del comercio lo hacemos los mexicanos. Checa en la computadora y nos pide nuestro papel de vacunación. Habíamos sacado un día antes el antígeno, que costó en laboratorio 400 pesos y fueron pesos tirados a la basura. Jamás nos lo pidieron, solo esas dos cosas: Visa y papel de vacunación. Pasamos, la frontera ya no languidece. El flujo vehicular comienza a sentirse en esas grandes autopistas, las mejores del mundo, las texanas y californianas, limpia como Orizaba, parecería que a las calles les pasan jerga, como luce Orizaba a diario. Entramos a la calle10, cerca del aeropuerto, a un lado su campo de golf y al otro la Plaza Mall, conozco esta zona como la palma de mi mano, llegamos allí a alquilar un auto, la tienda de lujo en ese aeropuerto quebró. Está totalmente cerrada. Da tristeza. Era mi primer paso para comprar revistas, como el Life, que sigue siendo magnifica. Adentro hace Frio, el aire acondicionado funciona a la perfección. Iremos a un primer desayuno al Ihope, donde hacen los mejores hot cakes del mundo y que en Veracruz Puerto y Xalapa hay dos tiendas de ese tipo, extraordinarias. Me recibe el tipo que anota los nombres, viejo conocido, vienen a vacunarse, pregunta cómo cuando a Lozoya le aplicaron la quebradora. Presume este locuaz que él no se vacuna, que no cree en eso, hay gente de todo tipo en todos lados. Ni modo. Desayunamos y al hotel, al Doubletree, que tiene unas suites y cuartos espaciosos, en la parte trasera de sus hospitales, que quieren hacerlos y dejarlos a la altura de Houston, del corazón y de todos los males que puedan componer. Hablo con la gente, los empleados contentos, tiendas que antes se cerraron por la pandemia, ahora trabajan a nivel normal.

LOS GRANDES NEGOCIOS

Me meto a una Best Buy, que en Veracruz había una y cerró en Plaza Américas, lástima, era buena tienda de electrónica. Vemos precios de sus cosas, Voy a un Walmart y a un Target, husmear por aquí y por allá. Mañana me tocará ir rumbo al Outlet en Mercedes, y veremos cómo está la situación, en marzo que por aquí anduve un solo día con su noche, la mitad de las tiendas del Mall de Harlingen estaban cerradas, y las pocas que abrían trabajaban con dos empleados, crisis brutal la del Covid. Aprovecharé el viaje y me pondré la tercera vacuna, la que ya recomiendan los médicos, aquí uno ve a la gente en fila esperando su turno y viendo los letreros donde indican que te vacunan y no cuesta nada, y anuncian cuáles vacunas tienen, a escogerlas como quien pide un refresco. Cosas del primer mundo.

PRIMER DESAYUNO

Bajo al restaurante del hotel Doubletree Hilton, el paquete nos dio todo incluido. Platico con una paisana, Angélica dice llamarse la señora de aproximadamente unos 50 años, me cuenta su penar de la pandemia, el trabajo cayó y ella como pudo y con la ayuda del apoyo del presidente Biden, sobrevivió, y agradeció que los mexicanos hayamos regresado a esta tierra donde comprar es un placer, como decía Sara Montiel, que fumar es un placer, genial, sensual. Se acuerda de nosotros cuando venimos hace un par de años, me dio gusto saludarla, dice que se defendió porque corta pelo en su casa y a domicilio, y así palió la crisis. Pregunté de su sueldo, le pagan 10.50 dólares la hora y ahí va, caminando entre el trabajo.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Las bodas de moda