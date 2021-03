José Sobrevilla – Y usted, ¿Cree en el dios?

Por José Sobrevilla.

Cuando una persona tiene que decidir si cree o no en dios, hay una crisis de fe; pero otra es la realidad que muchas personas estamos viviendo por la “pandemia”, el desempleo, los valores, la familia y todo aquello que nos nubla el entendimiento para dar paso a cuestiones espirituales; todo esto hace que la fe se vea vulnerada y disminuyan los creyentes. No son tiempos propicios para la fe, pero muchas personas adoran a su dios, aunque no siempre con la carga de fe que en otros tiempos se profesaba. ¿de qué modo y hasta dónde llega la creencia en un dios?

De acuerdo con el censo 2020, los mexicanos somos cada vez menos católicos y menos religiosos. La única religión que ha aumentado en forma considerable ha sido la cristiana, pues en el 2010, un 7.5% de la población en general se consideraba afín a esta religión, pero el dato aumentó hasta 11.2% para 2020. El resto de las religiones han tenido una baja entre los grupos, digamos judaicos, islámicos, espiritualistas y otras, quienes concentraban en 2010 el 2.4% y, para 2020 solo representaban el 0.2% del total.

Circula mucho en internet unas declaraciones de Baruch Spinoza, filósofo neerlandés de origen sefardí hispano-portugués, heredero crítico del cartesianismo, y uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto a René Descartes y el alemán Gottfried Leibniz.

Era frecuente que, cuando Albert Einstein, el físico alemán de origen judío, nacionalizado suizo, austriaco y últimamente estadounidense, daba alguna conferencia en universidades le preguntaran que si creía en dios, y él siempre respondía: “Creo en el dios de Spinoza”; los estudiantes, ignorantes de qué quería decir con lo de “el dios que Spinoza» se quedaban en las mismas.

La opinión de Spinoza al respecto se basaba en sus conocimientos, y en la cantidad de libros estudiados sobre santos y filosofía: Fue así que un día escribió un texto que es al que se refiera Einstein y es común encontrarlo circulando por Internet.

En él aseguraba no estar seguro si dios habría hablado con sus creyentes, pero de haberlo hecho esto es lo que les habría dicho.

“Deja de rezar y golpearte en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo para disfrutar de tu vida. Quiero que te diviertas, cantes, aprendas… aproveches todo lo que hice por ti.

Deja de ir a esos templos fríos y oscuros que tú mismo has construido y que dices que es mi casa. Mi casa está en las montañas, en el bosque, ríos, lagos. Aquí es donde vivo contigo y expreso mi amor por ti.

Deja de culparme de tu vida miserable. Nunca te dije que hay algo malo en ti, que eres un pecador, que tu sexualidad o tu alegría son algo malo. Así que no me culpes por todo lo que te dijeron que creas.

Deja de leer lecturas sagradas que no tienen nada que ver conmigo. Si no puedes leerme al amanecer, en un paisaje, en la mirada de tu amigo, tu esposa, tu hombre, en los ojos de tu hijo… ¡No me encontrarás en un libro!

Deja de asustarte. No te juzgo, no te critico, no estoy enojado y tampoco te castigo. Soy puro amor… te llené de pasiones, limitaciones, placeres, sentimientos, necesidades, inconsistencias… y te di libre albedrío… ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser lo que eres, si yo soy quien te hizo? ¿Realmente crees que podría crear un lugar para quemar a todos mis hijos por el resto de la eternidad, solo porque se comportan mal?

¿Qué clase de Dios puede hacer eso?

Si yo fuera así, no merecería ser respetado. Si yo sólo quisiera ser adorado habría poblado la tierra de perros…

Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Todo lo que te pido es que cuides tu vida, que tu libre albedrío sea tu guía. Tú y la naturaleza son una sola entidad… así que no creas que tienes un poder sobre ella. Eres parte de ella. Cuídala y ella te cuidará. Hice accesible todo lo bueno para ti, y lo que no, lo hice de difícil acceso. No metas a tu genio en buscar lo malo para este equilibrio. Depende de ti mantener este equilibrio intacto.

La naturaleza, ella, sabe conservarlo muy bien, sólo que no la confundas. Te hice absolutamente libre. Eres absolutamente libre de crear en tu vida un cielo o un infierno. No puedo decirte si hay algo después de esta vida, pero puedo darte un consejo: Deja de creer en mí de esa manera,

Creer es suponer, adivinar, imaginar. No quiero que creas en mí, quiero que me sientas dentro de ti.

Que me sientas dentro de ti cuando cuidas a tus ovejas, cuando arropas a tus pequeños, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el río…

¡Expresa tu alegría y acostúmbrate a tomar justo lo que necesitas!

Lo único seguro es que estás ahí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas… y que en todas estas maravillas eres capaz de saber exactamente lo que realmente necesitas. No me busques fuera, porque no me encontrarás. Estoy aquí, en la naturaleza; el cosmos soy yo.

Este era el dios en quien Einstein creía. Lo firmó Baruch Spinoza hace mucho tiempo.

