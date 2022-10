Joven de 15 años sospechoso del tiroteo en Raleigh, Carolina del Norte, se encuentra en estado grave

Nueva York, EU.- La población mundial alcanzará el mes próximo los 8 mil millones de personas, una cifra en la que Naciones Unidas ve motivo de celebración y ante la que pide no caer en miedos infundados sobre un supuesto problema de superpoblación o falta de recursos para todos.

El Unfpa, que es la agencia de Naciones Unidas centrada en la salud sexual y reproductiva, pide evitar el “alarmismo” demográfico a pesar del meteórico aumento de la población que el mundo ha visto en los últimos siglos.

“Sé que este momento puede no ser celebrado por todos. Algunos expresan la preocupación de que nuestro mundo está superpoblado, con demasiada gente, y de que no hay recursos suficientes para sustentar sus vidas. Yo estoy aquí para decir claramente que el mero número de vidas humanas no es motivo para el miedo”, señaló Kanem.