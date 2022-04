Joven pozarricense presenta el libro “Violencia vicaria, antesala de la muerte”, en Palacio Legislativo

Poza Rica, Ver.- La adolescente pozarricense Janeth Marian Alonso Rodríguez, acompañada por el diputado Rommel Pacheco Marrufo (PAN), integrante de la Comisión de Juventud, presentó su libro “Violencia vicaria, antesala de la muerte”, con la finalidad de visibilizar ese tipo de agresión psicológica y emocional que afecta, en su mayoría, a las mujeres.

En conferencia de prensa, el diputado Pacheco Marrufo encomió la labor de la joven escritora de 17 años por la publicación de su texto, y señaló que “debemos atacar esta problemática desde la sociedad, desde la información, desde los hombres, desde las mujeres y desde los niños”.

Cabe señalar que Alonso Rodríguez publicó un primer texto titulado “Los derechos de los niños… ¡no son cuento!”, en 2017. Alonso Rodríguez, quien radica en Poza Rica, Veracruz, comentó que el objetivo de su libro es dar a conocer la “violencia vicaria”, que es aquella donde la víctima no es agredida físicamente, sino de manera psicológica y emocional utilizando, manipulando o violentado a sus seres queridos, especialmente a sus hijas e hijos, para lastimar su autoestima y, en algunos casos, orillarla al suicidio.

El texto busca contribuir a reformar el artículo 148 del Código Penal del Estado de Veracruz para sancionar esa conducta. Indicó que ya existe una iniciativa al respecto en el Congreso estatal.

“La meta es bajar el índice delictivo de todas aquellas conductas que atenten contra la salud física y mental de los seres humanos, sobre todo de aquellas mujeres que piensan que la solución a sus problemas es la muerte”, dijo el diputado Pacheco Marrufo al dar lectura a una parte del prefacio.

La autora relató que su libro surgió porque una noche, una persona llegó con su mamá, quien es abogada, “gritando que se iba a suicidar, y, pues yo no soy de las personas que me gusta ver sufrir a la gente, entonces me metí a investigar qué podría hacer para ayudar a esta persona. Su caso emanó con lo que es violencia vicaria y por esto surge”.

Finalmente, el diputado Pacheco Marrufo indicó que la iniciativa que promueve la adolescente la haría propia, para proponerla en la Cámara de Diputados y reformar el Código Penal Federal, “y espero que todos los grupos parlamentarios también pongan de su parte, porque al igual que el deporte, el tema mental, de salud no es tema de un partido político, es tema de México y es tema de todos”.

Por Redacción Noreste