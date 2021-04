Juan F. Aguilar-Hacía la nueva normalidad

Coacusados de Karime libres; no pisará cárcel

Sería extraditada pero solo para ser exonerada

Favores que “CuatroT” pagaría a Javier Duarte

Por Carlos Jesús Rodríguez

NO ES por ser mal pensados, pero todo parece indicar que, en efecto, la ex Primera Dama de Veracruz, Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex Gobernador en prisión Javier Duarte de Ochoa si será extraditada a México, pero no para ser encarcelada, juzgada y sentenciada por los delitos que la acusa tanto La Fiscalía Estatal como la de la República, sino para limpiar su imagen y que todo quede en el pasado como un mal momento, una pesadilla sobre todo ahora que la Fiscalía General de la República reinició investigaciones contra otro ex Gobernador, en este caso Miguel Ángel Yunes Linares por presuntos ilícitos cometidos durante su paso por la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, algo que se creía superado. Macías, por lo tanto, llegará a México –tal vez, dicen los que saben- antes de las elecciones, pero si llegará en plan de testigo o exculpada lo más probable es que eso suceda después del 6 de Junio para evitar que su retorno levante polvo en caso de no ser llevada a prisión en pago a viejos favores de Duarte de Ochoa a quienes Gobiernan ahora durante el primer intento de llegar a la Gubernatura que les ganó Yunes Linares. Y es que el caso de la señora Macías Tubilla comienza a diluirse, ya que a la fecha ya no hay en prisión detenidos por el caso que se le acusa, un presunto fraude o faltante de 112 millones de pesos a las arcas del DIF Estatal cuando se desempeñó como Presidenta. De hecho, sus coacusados ya gozan de cabal salud y libertad, y al no haber culpables o detenidos por las razones que fueren, a la señora podrían aplicarle la misma dosis, peor aún si de entrada recurre a una suspensión por los antecedentes que le favorecen respeto a quienes eran testigos y cómplices y ya están libres. Por lo pronto, Juan Antonio Nemi Dib ya fue exonerado con todas las de la ley, aunque no es el único caso.

Y ES que luego de que en Abril del año pasado, hace poco más de un año, la Fiscalía General del Estado expidió órdenes de arresto en contra de 25 exfuncionarios del DIF Estatal que, presuntamente, estaban vinculados con el desvío de más de 112 millones de pesos en agravio del DIF Estatal, y que como consecuencia de aquellos hechos fue detenida Emilia N., es exsubdirectora de Recursos Financieros de la dependencia por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición, la dama ya salió en libertad la semana pasada, abandonando el penal de Pacho Viejo, esto gracias a que un juez le dictaminó auto de no vinculación con base en el amparo 218/2020. Pero ya un mes antes, el mismo juzgado otorgó la libertad a Claudia «N», César «N» y Pedro Francisco «N», presuntos accionistas o dueños de empresas fachada o «fantasmas» relacionados con el mismo caso dentro del proceso penal 116/2020, en el que también se involucra a la exesposa del exgobernador, Karime Macias. Todos están libres gracias a la ejecución de sentencias de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Veracruz, donde se establece, con base en pruebas e investigaciones, que se encontraban indebidamente sujetos a la medida de prisión preventiva. En pocas palabras, todos resultaron inocentes y si los coacusados lo son, lo más probables es que Karime Macías lo sea

KARIME MACÍAS, exesposa del exgobernador Javier Duarte, fue detenida en Londres en Octubre de 2019 en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición. Y ante los señalamientos de que ha habido cierto favoritismo para no traerla a México para que enfrente el proceso que se le sigue, en un comunicado la Fiscalía recordó que desde el comienzo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se inició el procedimiento de extradición en su contra, y de hecho, las autoridades de Inglaterra impusieron medidas cautelares. Consistentes en un brazalete de localización. Además, se le pidió firmar de forma periódica en una estación de policía de la ciudad de Londres y se le impidió acercarse a estaciones marítimas, terrestres y aéreas mientras se desahogaba el juicio correspondiente. En marzo pasado, la Fiscalía Británica se disculpó por la demora en el caso. Y es que las oficinas gubernamentales del Reino Unido cerraron por un largo tiempo debido a que la pandemia limitó sus actividades. “La Corte de Magistrados de Westminster está en espera de los trámites correspondientes para fijar la fecha de la audiencia de extradición”, puntualiza Reino Unido. Macías encabezó el DIF de Veracruz, durante la administración de su exesposo Javier Duarte, quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016. En 2018, las autoridades de la Entidad, entonces a cargo de Miguel Ángel Yunes, solicitaron al gobierno Federal que pidiera ayuda al Reino Unido para detenerla y extraditarla a México, y desde entonces el proceso dio inició hasta que en Octubre de 2019 fue finalmente detenida con fines de extradición, lo que se aguarda de un momento a otro.

PERO FUENTES confiables nos indican que la señora Macías Tubilla si será traída al País, pero que no pisará la prisión ya que sus abogados la esperarán con un amparo sustentado en las liberaciones de sus coacusados ya en libertad, lo que beneficiaría a la ex primera dama, salvo que la Fiscalía General de la República le haga efectivas carpetas de investigación por operaciones con recursos de procedencias ilícita o, incluso, asociación delictuosa. Y es que la dama, desde el momento que se supo que Duarte de Ochoa era buscado por la justicia huyó a Londres donde en un principio se especuló que buscaba obtener asilo político. Pero ese estatus nunca le fue otorgado, y sus abogados defensores interpusieron varios amparos en busca de revertir la orden de aprehensión que se dictó en su contra, y que es la base para solicitar su extradición. Pero en Marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó ejercer la facultad de atracción sobre su amparo, por lo que el caso regresó a un tribunal colegiado, quien confirmó el desechamiento del juicio promovido por Macías.

AHORA SOLO falta que, una vez en libertad inicie acciones contra Miguel Ángel Yunes Linares por haber abierto una carpeta de investigación en su contra, lo que la obligó a huir a Reino Unido donde fue detenida y de donde está próxima a ser extraditada a México para que enfrente un proceso por fraude específico, aunque nada garantiza que pisará la prisión ya que existen muchos favores pendientes de pagar, y eso lo sabe al interior de la Cuarta Transformación que, por otra parte, ha ido liberando a todos los perseguidos del yunismo como una muestra de buena voluntad. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista