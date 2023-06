Jueza fue detenida por presuntos actos de corrupción, confirma CGJ

Xalapa, Ver.- Familiares de la Jueza Angélica Sánchez Hernández adscrita al juzgado de Huatusco pidieron saber dónde se encuentra tras ser detenida la mañana de este lunes aparentemente por policías estatales.

De acuerdo a lo que su familia y defensa dio a conocer, fue detenida por haber dictado no vinculación a Itiel García Palacios «El Playa» o «Compaplaya», señalado asesinar al diputado local del PRI, Juan Carlos Molina Palacios en noviembre de 2019 luego de que le fuera concedido un amparo federal.

La juez habría sido detenida cerca del OXXO que está en la avenida de Arco Sur la mañana de este lunes, de acuerdo a lo dicho por su familia y mencionado por un testigo.

«Ya fuimos a varios lugares a tratar de buscarla y no aparece. Queremos saber que mi mamá está bien, que no le pasó nada. No había razones para que la detuvieran» dijo en rueda de prensa.