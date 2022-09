Jueza ordena restaurar el programa ‘Escuelas de Tiempo Completo’ a nivel nacional

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con experiencia y profesionalismo para el rescate de diez trabajadores que permanecen en la mina Pinabete en Sabinas, Coahuila.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que es un asunto humanitario la indemnización que ofrece el Gobierno de México.

La federación, a través de las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, atiende las afectaciones por este incidente e impondrá sanciones a la empresa por las condiciones laborales y legales en las que operaba la mina Pinabete.

“Nosotros no encubrimos a nadie, yo no estoy aquí —para ser claros— por los grandes mineros; yo estoy aquí por el pueblo. (…) No hay impunidad para nadie, el que comete un delito tiene que hacerse responsable, más cuando hay pérdida de vidas humanas”, remarcó.