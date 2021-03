Jugador de El Salvador de Primera División, muere ahogado en un río

México.- Veracruz, Pumas y Xolos aparecieron dentro de los escudos más lindos del futbol mundial, según el ranking publicado por el portal inglés Four Four Two.

Y es que de acuerdo con el sitio, el escudo de los Tiburones Rojos, es el mejor de México, pues aparece en el lugar 33, mientras que Pumas está situado en el lugar 76 y los Xolos en el 89.

«Los tiburones no solo son un animal elegante y letal apropiado para llevar en una insignia de futbol, ​​sino que este tiburón parece estar haciendo una pequeña rutina de mantenimiento en su fondo azul marino que, francamente, es excelente. También nos encanta el anillo exterior beige en la insignia circular y las letras están colocadas en una fuente bellamente sobria», se lee en la descripción del ranking.

La insignia más bonita de todas es el de 1860 de Múnich, seguido por la de Aberdeen, Milán y el de Ajax, quienes ocupan los primeros lugares del ranking.

