Julieta Alé, argentina, nueva contratación de Halcones Rojos

Veracruz, Ver.- La jarocha, Valentina Ladrón de Guevara Tala, de 13 años de edad fue escauteada y seleccionada por la entrenadora Alejandra Arellano, de la Liga Nacional de Clubes Amateur de Básquetbol (LNCA), que representará a México en el Mundial de Clubes Juveniles Globasket 2023, que se llevará a cabo en Barcelona.

Valentina es una de las jugadoras más destacadas en su categoría a nivel nacional, y ahora tendrá la oportunidad de enfrentarse a nivel internacional con representativos de Argentina y España, por mencionar algunos; el ganador de este selectivo participará en otro torneo en Japón a finales de año.

«Me llegó una carta diciendo que fui seleccionada para representar a México en España, mis papás se pusieron muy felices y yo también, por el esfuerzo, el logro, después fuimos a la concentración en Querétaro, después hubo otra concentración en la Ciudad de México en el COM (Comité Olímpico Mexicano), y ahorita nos están citando en juntas, reuniones y todo eso, para ponernos de acuerdo que es lo que vamos a hacer en el viaje, a que hora van a ser los horarios de los juegos, el hotel y todo eso, porque me voy el 29 de marzo», apuntó.

De familia básquetbolera, Valentina obtuvo el gusto por el deporte ráfaga desde muy pequeña, pues su padre y su abuelo la llevaban a sus partidos, y de ahí insistió en que la enseñarán a jugar.

El camino de Valentino en el básquetbol no ha sido fácil, pues las escuelas de Veracruz no están afiliadas a los torneos nacionales de mayor calidad, por lo que ha sido su padre quien de manera personal le ha ayudado a explotar su talento; aunado a ello, han pagado algunas clínicas deportivas en Monterrey y Ciudad de México para ir mejorando sus habilidades.

«Voy en primero de secundaria (…) yo voy bien en la escuela, de hecho me fui al viaje de la Superación Ciudadana, pero no se me complica la escuela y el deporte, para mí la escuela es fácil, me desarrollo muy bien en la escuela porque soy inteligente», expresó.

Finalmente, Valentina Ladrón de Guevara Tala, mencionó que su sueño es seguir ligada al deporte que le apasiona, sin dejar de lado sus estudios, pues es algo que sus padres le han inculcado que mantenga como prioridad; por ello una vez concluidos sus procesos educativos, su intención es ser entrenadora de básquetbol.

«Mi motivación más grande ha sido mi papá y toda mi familia, mi papá en especial porque él es el que me ha estado entrenando, apoyando y todo eso, también es muy bonito me enorgullece representar a México en España, porque me he dedicado mucho a los entrenamientos, al físico en general, y también le he prestado mucha atención a mi papá, a las jugadas que me ha enseñado», culminó.