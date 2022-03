Jumex negocia o se va porque no nos van a venir a ver la cara: Heraclio Martínez

Tuxpan, Ver.- Luego de no cumplir con los acuerdos que la empresa Jumex había hecho con los líderes de los sindicatos de transportistas locales, a quienes le pidió una serie de requisitos para poder contratar y así generar fuentes de empleo para transportistas locales, ahora la empresa desconoce a los líderes que trató de sobornar para desistir de la lucha y con ello evitar el paro que se encuentran realizando frente a la juguera ubicada en la comunidad de Frijolillo, perteneciente al municipio de Tuxpan.

“La empresa no nos va a ver la cara o negocia o se va, son varias las reuniones que hemos sostenido en la ciudad de México en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y no se han presentado a dialogar, en la reunión que tuvimos nos solicitaron apoyo, que dejáramos trabajar a la empresa, y uno de los directivos de la empresa de nombre Carlos Granados nos preguntó cuál era nuestro precio para desistir del movimiento, nosotros no venimos por miserias de dinero nosotros venimos a defender el trabajo de los tuxpeños” resaltó Heraclio Martínez, Secretario del Trabajo.