Juntos rescataremos los apoyos al campo: Miguel Ángel Yunes Márquez

Boca del Río, Ver.- Veracruz será una entidad con desarrollo social y económico, por lo que no me detendré ni haré caso a las difamaciones de quienes están acostumbrados a destruir.

Así lo manifestó la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle García, quien en entrevista radiofónica sostuvo que la gobernabilidad de un estado se construye en un ambiente de paz y de trabajo, no a través de la violencia y la mentira, como pretenden hacerlo sus opositores.

En ese sentido, la aspirante morenista a la primera magistratura del estado fue clara al mencionar que desde ahora enfoca sus esfuerzos y su experiencia en construir un proyecto de estado que le permita acelerar la transformación que Veracruz requiere.

“Entonces imagínate, si yo me entretengo, porque eso es lo que pretende la oposición con tantas mentiras y tantas difamaciones, pues ellos lo que pretenden es que yo no trabaje, que yo me enrede en sus chismes, no, no, no, no. No lo haré”.