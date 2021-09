Karla avanza poco a poco luego de que su ex novio le diera de martillazos

Veracruz, Ver.- Tras el abusivo ataque de su ex novio a martillazos y permanecer en coma 15 días, Karla Guadalupe Trujillo Pulido ha logrado grandes avances en la última semana, reportó su madre Corey Pulido.

La señora expuso que tras despertar, hace 5 días, poco a poco ha comenzado su avance, lo cual consideran un milagro, pues los doctores les habían informado en un momento que si en las siguientes 72 horas no despertaba, se trataba de un edema cerebral y todo se complicaría; hoy, Karla ya come, habla e incluso, camina.

«Nosotros de felicidad tenemos dos días nada más, dos días de saber que Karla ya, pues ya reaccionó muy bien (…) continúa para Karla, terapia, psicólogos, porque ahorita tiene que tener nuevas tomografías, tiene citas con neurólogos, ahora sí que viene lo más duro, sus terapias, ella camina, no quedó gracias a dios afectada de eso, ella habla, escucha, mira, simplemente está muy débil», relató la madre.

De Ernesto «N» el ex novio y presunto agresor, todavía no se sabe nada de su paradero, y la Fiscalía General del Estado, no reporta avances.

Cabe recordar que Karla Trujillo, fue atacada a martillazos en la cabeza el pasado 31 de agosto en su departamento en la colonia Zaragoza del puerto de Veracruz.

La joven de 27 años y oriunda de Cosamaloapan, ya había sido víctima de agresión hace 3 años, cuando Ernesto «N» era su pareja, los fuertes golpes también la llevaron al hospital, y a pesar de la denuncia, las autoridades no respondieron al ataque y el agresor siguio libre.

Por Alejandro Ávila

