México.- La famosa cantante y actriz Ninel Conde reveló para el programa de televisión De Primera Mano que desea volver a convertirse en madre muy pronto, pero en éste preciso momento no ya que existen prioridades que asumir y por ahora no sería lo más conveniente.

Cabe resaltar que Ninel está contemplando la idea de demandar al Museo Casa de la Bola, sitio en el cual tenía pensado hace unos días celebrar su enlace matrimonial.

Ninel Conde, luego de haber realizado su boda familiar con Larry Ramos en Ciudad de México y una pequeña luna de miel en Acapulco, Guerrero, México, comenta que ser madre nuevamente y por tercera ocasión sería lo más bonito que le podría suceder entre muchas otras cosas más que ya disfruta, pero, no por ahora.

Ninel Conde y Larry Ramos se casaron el pasado 28 de octubre y al reaparecen ante medios de comunicación en Ciudad de México, comentó que se sintió discriminada por el Museo Casa de la Bola, lugar donde originalmente realizaría la ceremonia y que, finalmente, le canceló.

Ninel, quien también es actriz, tuvo que cambiar de locación debido a un comunicado emitido por la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México en el que se advertía que no estaban permitidos los eventos con gran congregación de invitados.

«De última hora me dijeron que por ser yo (figura pública) se podían meter en problemas, que no querían problemas, así me dijeron pese a que hay un contrato firmado. Me dieron a entender que si se hubieran dado cuenta que era yo, pues me hubieran dicho que no, por eso me sentí discriminada.»