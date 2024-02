LA 4T ES PROGRESO, EL NEOLIBERALISMO RETROCESO: ROCÍO NAHLE

Condena extitular de SENER fallo de SCJN a favor de privados y extranjeros respecto a Ley de la Industria Eléctrica.

Ministros de SCJN traidores a la patria, se prestan a intereses fácticos y del Lextranjeroa Cuarta Transformación seguirá defendiendo los intereses nacionales, advirtió.

Naolinco de Victoria.- Es lamentable que la Suprema Corte de Justicia esté supeditada a los intereses extranjeros y particulares que afectan la soberanía energética en lugar de protegerla de la privatización, condenó la precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García.En la asamblea informativa de este viernes, aseguró que la privatización no tiene cabida en la Cuarta Transformación que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha, mucho menos, subrayó, los intereses de ningún negocio particular estarán por encima de la nación.Lo anterior, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica vigentes desde el 10 de marzo de 2021, que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).“Pero los ministros cuando llegan a la Corte no son electos por el pueblo, la Ley de la Industria Eléctrica, la modificación la aprobaron los diputados que son representantes, que pasaron por las urnas, que son nuestros representantes, los ministros no, pues nada menos y nada más, los ministros dos ministros, pasaronencima de la decisión de 126 millones de mexicanos y de 500 diputados, dos ministros de esa mesa votaron a favor de los amparos de los privados ¡imagínense nada más!”, puntualizó.

Ante simpatizantes y militantes, la exsecretaria de Energía del Gobierno de México, destacó que la Cuarta Transformación que el presidente López Obrador lleva a cabo, ha tenido que luchar contra todos los poderes fácticos e intereses extranjeros, sin embargo, lo más lamentable es que la Suprema Corte de Justicia se ha prestado para otorgar amparos al más alto nivel para proteger empresas extranjeras y particulares así como debilitar a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa de la nación y de todos los mexicanos.

Rocío Nahle señaló que por decisión del Poder Legislativo se modificó la Ley de la Industria Eléctrica para fortalecer a la CFE y esto se logró con los votos de los diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, mientras que los diputados del PAN y del PRI votaron en contra, pero aún así la SCJN pasó por encima de los representantes populares que fueron electos por voto directo por la ciudadanía y en contraparte, dos ministros determinaron privilegiar a los extranjeros y privados, ministros que no han sido electos por el pueblo de México, reprobó.Directa y contundente, la precandidata morenista al gobierno de Veracruz, señaló que el tiempo y las acciones le han dado la razón al presidente Andrés Manuel López y a este movimiento transformador al llevar al pleno del Congreso de la Unión, la iniciativa para que los ministros del máximo tribunal del país sean seleccionados por el voto popular porque como se ve, es claro que representan a intereses personales, privados y extranjeros menos los del pueblo. Rocío Nahle, precisó que pese a todo, la Cuarta Transformación continuará y sus representantes seguirán defendiendo los intereses de la nación. “Ahora como ven la brecha, con insultos, con difamaciones quieren manchar la transformación pero no van a poder, no van a poder porque los mexicanos vivimos la transformación en nuestra casa, y le han buscado hasta por debajo de las piedras por 20 años, todos los días y no le han encontrado nada y como ahorita los poderes fácticos, que son los poderes que están atrás económicos, ven que la Cuarta Transformación va a continuar, empiezan con difamaciones, por mentiras, por insultos porque cuando no hay argumentos vienen los insultos y las mentiras pensando que los mexicanos estamos dormidos pero este pueblo despertó y despertó desde 2018 ”, concluyó.