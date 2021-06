La ampliación de la Línea 4 del Metrobús CDMX está lista: sólo faltan acabados

Ciudad de México.- La ampliación de la Línea 4 del Metrobús que recorrerá de Pantitlán a Hidalgo está lista, sólo faltan algunos acabados.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que para constatar los avances hasta el momento, llevó a cabo un recorrido por el tramo de 5.8 kilómetros que se sumarán a los 28 kilómetros que ya existían.

De igual maneta indicó que continuará la ampliación ya que buscan que la Línea 4 llegué hasta la Alameda Oriente en los límites con el Estado de México con la posibilidad de dar servicio en Nezahualcóyotl.

“¿Qué ventaja tienen estas ampliaciones? Que dan la posibilidad de un uso de una línea de Metrobús, que ya existía, para poderla ligar a espacios que antes no teníamos, y a lugares que antes no tenían acceso a transporte público masivo; en particular, en este caso, llega hasta Pantitlán, esto le da una vida a la Línea 4, que llegaba exclusivamente al Aeropuerto”.

“El objetivo es llegar hasta la Alameda de Oriente, que es realmente el límite con el Estado de México y, si se puede en algún momento, inclusive, poder cruzar para poder llegar a una parte de Neza, que tendríamos que platicarlo con el Estado de México”, expuso.