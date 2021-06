La CAEV permite la venta de bebidas embriagantes en planta de bombeo en Tecolutla

Tecolutla, Ver.– A poco más de dos meses que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) se comprometiera en retirar de la Planta de Bombeo de Tecolutla un puesto clandestino de venta de pollo y bebidas embriagantes; éste aún sigue operando con total impunidad.

En base a una investigación que realizamos y la queja de decenas de vecinos que se dicen afectados; se pudo evidenciar que los propietarios de dicho puesto clandestino no tienen permiso comercial en el Ayuntamiento de Tecolutla. Nunca lo tramitaron comenzando así con la primera irregularidad.

Según el Código Civil del Estad de Veracruz: «No puede enajenarse un bien inmueble de Gobierno (Municipal, Estatal o Federal) como lo es la Planta de Bombeo de la CAEV. Es decir, que no puede ocuparse para otros fines que no sean los propios del Gobierno pero aquí, esta planta funciona como cantina nocturna, sobre todo los fines de semana«.

De este problema tiene pleno conocimiento la CAEV de Gutiérrez Zamora que dirige Israel Mata. Esta oficina tiene la jurisprudencia de Tecolutla y hasta la oficinas generales de la CAEV que se localizan en Xalapa están al tanto del problema.

Sin embargo, entre ambas dependencias se «echan la bolita», delegan la responsabilidad penal resultando al último como beneficiado el dueño del puesto clandestino de venta de bebidas embriagantes así como el inspector de la CAEV que está recibiendo «moche».

En tanto, los afectados, vecinos que residen alrededor de la citada planta, se ven obligados regularmente los lunes a levantar el basurero que ocasiona este sitio, lavar las banquetas donde suelen vomitarse u orinarse los clientes y peor aún, hasta levantar las heces fecales que dejan los mismos.

Por Juan Manuel Ferretiz

