La candidata del Verde sigue de fiesta, no tiene la responsabilidad y compromiso: Guty Lagunes

Alvarado, Ver.- La ausencia en el debate de Angélica Peña Martínez, candidata «Sigamos Haciendo Historia» se debe a que no tiene la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía, acusó el candidato de la alianza «Fuerza y Corazón por Veracruz», Agustín Lagunes Álvarez.

Este jueves por la tarde en la cabecera municipal de Alvarado se realizó el debate de candidatos a la diputación local por el Distrito 17; donde únicamente se presentaron los aspirantes de Fuerza por México, Movimiento Ciudadano y la alianza PRI, PAN, PRD.

«Yo creo que anda de fiesta, sigue de fiesta por eso no vino. Se entiende, No tiene la responsabilidad ni tiene el compromiso (…) nosotros vamos a regresar, la gente confía en mí y no les puedo fallar, vamos a resolver sus problemas, vamos a gestionar, vamos a exigir más recursos al gobierno del Estado desde la Cámara de Diputados», puntualizó.