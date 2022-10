La Copa del Mundo está en México, recorre CDMX, Guadalajara y Monterrey

Boca del Río, Ver.– Luego de tener una actuación destacada en la pasada fecha de la Serie Mundial de Para Natación 2022 que se efectuó en Tijuana, Baja California, Nely Edith Miranda Herrera, compartió su experiencia al ganar medalla de oro y bronce, además de revelar que se encuentra al 100% para buscar su calificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La leyenda del deporte paralímpico mexicano, Nely Miranda, negó que se encuentre cerca un probable retiro, si no al contrario, reveló que está más motivada para continuar cosechando triunfos tanto para Veracruz y México a nivel internacional.

En conferencia virtual a través de Atletasmx, la paranadadora veracruzana comentó “No me veo retirada. Sigue en mi esa adrenalina por competir. Estoy al 100%, cuando llegue el momento quiero hacerlo con la cabeza en alto, pese a los resultados que se de. Mi objetivo es seguir dando ese 100% en cada entrenamiento y competencia”, afirmó.

“No pueden vencer a alguien que nunca se ha rendido”, así expresó Nely Miranda sobre la frase que desea que la recuerden, “cada vez que pasa algo, me fortalezco más. Me gustaría cuando llegue el momento del retiro, que me recuerden como una persona que no pueden derrotar”, precisó.