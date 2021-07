La ‘Cumbia de la vacunación’ se hace viral en redes sociales (Video)

Argentina.- Alejandro, un churrero argentino, recibió muchos beneficios del título que logró Argentina en la Copa América, ya que por su parecido con Ángel Di María, sus ventas se duplicaron.

Ángel Di María marcó el único gol de la final de la Copa América, mismo que le dio el campeonato a Argentina sobre Brasil. El jugador del PSG se convirtió en un héroe y este churrero ha visto una mejora en sus ventas muy grande.

Según revela el medio ‘Rosario3’, Alejandro lleva ya un buen tiempo vendiendo en las calles o parques, pero tras el título de la Copa América todo mejoró para él.

Foto: Web

Un día él se encontraba vendiendo y una persona lo llamó ‘Fideo’, apodo que se le quedaría y que trajo muchas ventas a sus churros, pues ahora lo conocen como el doble de Ángel Di María.

«Algunos hasta me han pedido autógrafos Yo no digo que soy igual a Di María, ni que me parezco, ni nada pero la gente sí lo dice y eso ha sido bueno para mí», aseguró este peculiar churrero.

Con información de Medio Tiempo