La dirección municipal de PC de Cazones en Alerta

Veracruz, Ver. – La tercera ola de contagios de COVID-19 está pegando fuerte en el sector turístico empresarial, ya que nuevamente y ante las medidas restrictivas de los gobiernos, se limita el acceso de visitantes a diversas zonas y se corre el riesgo de perder más empleos.

Sergio Lois Heredia, presidente del Consejo Metropolitano de Turismo mencionó que durante el mes de julio se tuvo una buena afluencia turística, pero durante el mes de agosto han visto como las ventas han disminuido a tal grado de haber días con nula venta.

Señaló que Gobierno del Estado debería de incentivar a los visitantes de ciudades cercanas a que tomen sus automóviles y acudan a sitios turísticos, para al menos de esta manera se pueda continuar con el flujo económico; pues cada unos de los hoteles y comercios cuentan con todas las medidas sanitarias.

Finalmente, señaló que, si bien a inicio de año pensaron comenzarían a repuntar en ocupación hotelera y flujo turístico, ahora están viendo la forma de no dar de baja a más personal, pues mucho de lo que les afecta, son las restricciones y trabas que ponen los gobiernos.

“Ahorita sí te puedo asegurar que este año no se va a recuperar ningún puesto laboral, y que si no nos cuidamos económicamente hablando y seguimos con medidas que restrinjan lo que es el turismo, lo que es el comercio, no solo no lo vamos a recuperar, sino que incluso podríamos estar llegando a perder más puestos de trabajos”, sentenció.