La diversidad sexual tendrá su propio partido en Veracruz

Tuxpan, Ver.- Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para los Adultos (SNTEA), se manifestaron frente a las oficinas del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), Tuxpan, para exigir a las autoridades el pago correspondiente al incremento salarial 2021, el cumplimiento de otras peticiones establecidas en el contrato colectivo, la reactivación del programa de profesionalización y entrega de plazas vacantes.

Juan del Ángel Villanueva, representante sindical de la coordinación IVEA zona Tuxpan, dio a conocer que en esta coordinación son 11 trabajadores afectados, pero a nivel estado son 342 los empleados que esta teniendo este problema, el cual no es exclusivo de veracruzano sino a nivel nacional, por lo que dio a conocer que si estos pagos no son cubiertos antes de que finalice el mes de mayo, estallara la huelga a nivel nacional.

Foto: Martha Hernández

“En estos momentos se continúa con las reuniones de negociación pero de no llegar a un acuerdo a final de mes habría huelga a nivel nacional, desconocemos porque no se ha cumplido con estos pagos, si en su momento el gobierno federal autorizo el incremento salarial, por ello nos estamos manifestando, no solo en Tuxpan, sino también en diversas coordinaciones a nivel nacional”, reiteró del Ángel Villanueva.

Por Martha Hernández