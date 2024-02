La encuesta de Morena fue un engaño, denuncian en Lerdo de Tejada

Lerdo de Tejada, Ver.- Varios militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Lerdo de Tejada harían una desbandada del Instituto Político, debido a la inconformidad en la encuesta para elegir a sus próximos candidatos.

El ex coordinador de los programas del Bienestar del Gobierno Federal en Lerdo de Tejada, Martín Rojas Montalvo, señaló que la inconformidad que hubo con el partido, es por la imposición de candidatos en el proceso electoral desplazando a los verdaderos fundadores.

En ese sentido, señaló que él y varios operadores del partido guinda se sumaron recientemente al proyecto de la coalición “Con Fuerza y Corazón por Veracruz”, pues se dieron cuenta que fueron engañados y, que además de imposiciones, se simulan las encuestas internas para seleccionar perfiles.

“A Morena lo dejo porque hay una corrupción tremenda y no hay democracia en ese partido, no vamos con Rocío Nahle, es zacatecana, ella fue impuesta, las encuestas que hicieron fueron simulación, mi amigo Manuel Huerta sabía que él no iba (…) hay mucha gente que se está saliendo porque la famosa Cuarta Transformación no existe”, expresó.