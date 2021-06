La escasez de marisco provocará un alza en su precio

Tuxpan, Ver. – Una mala temporada es la que prevén los pescadores ribereños y los expendedores de pescados y mariscos del mercado “Enrique Rodríguez Cano” y del mercado “Héroes del 47”, ya que los costos de los insumos aumentaron y son bajas las capturas por las condiciones climatológicas prevalecientes, por lo que está latente el riesgo de desabasto de especies marinas, coincidieron propietarios de este tipo de negocios.

Comerciantes, analizan la posibilidad de mantener los precios en los productos de escama, para que no haya desplome en las ventas. Carlos Alberto Mendoza Cruz, dueño de un negocio de venta de marisco, afirmó que la comercialización de los productos de mar ha sido muy baja.

Aún no se toma el acuerdo de ajustar o no los precios de pescados y mariscos “En caso de no recibir una lista oficial de precios, los expendedores tomaremos como referencia los precios del año pasado, que son bajos, además de que no vendemos por kilo sino por tonga, y resulta más barato”, aseguró.