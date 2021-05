La familia y la niñez, serán prioridad en el Congreso del Estado: Cecilia Guevara

Poza Rica, Ver.- Más de 600 mujeres embarazadas de los municipios de Coatzintla y Tihuatlán, recibirán la vacuna contra Covid-19, en la jornada de vacunación que inicio este lunes 24 de mayo y donde se pretende vacunar a más de 12 mil personas de entre 50 y 59 años de edad, además de mujeres embarazadas.

Se trata de la aplicación de la primera dosis de la vacuna a ciudadanos de los municipios antes mencionados, y que estén dentro del rango de edad, que se realiza desde las 8:00 am en el domo de la Plaza Cívica 18 de marzo, sede elegida como punto regional de aplicación.

Foto: Isaac Carballo Paredes

De acuerdo con el delegado Regional de Programas Sociales de la Secretaria del Bienestar, Emilio Olvera Andrade, de los 12 mil ciudadanos, 600 son mujeres embarazadas de los municipios de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, que sin importar su edad pueden acudir a que se les aplique la vacuna.

El delegado destacó que a las futuras madres no se les pide ningún tipo de requisito, como credencial de elector o comprobante de domicilio, incluso se les atiende si no cuentan con una cita previa, por lo que no hay motivo para que las mujeres embarazadas no se reciban la primera dosis de su vacuna contra Covid-19.

Foto: Isaac Carballo Paredes

A los ciudadanos se les aplica la vacuna contra el coronavirus denominada CoronaVac de origen chino, que tiene una eficacia global establecido por muchos organismos reguladores para autorizar una vacuna contra el coronavirus.

Por Isaac Carballo Paredes